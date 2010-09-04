Украинские агрохолдинги оценили в $3,4 млрд

Оценку проводила инвестиционная компания Eavex Capital. Согласно приведенным данным инвестиционной компании Eavex Capital, по итогам апреля 2017 года общая капитализация отечественных агрохолдингов достигла суммы в $3,4 млрд. Стоит отметить, что такая же стоимость украинских аграрных холдингов была зафиксирована в августе 2014 года.
В инвесткомпании отмечают, что возобновление спроса на акции украинских агрохолдингов произошло только в прошлом году. В нынешнем же году повышению интереса к Украине способствовало появление зарубежного инвестора в "Астарте", а также выпуск евробондов "Кернел" и МХП.
Согласно проведенным наблюдениям Eavex Capital за несколько последних лет, лидерство по размеру капитализации с ноября 2015 года удерживает агрохолдинг "Кернел", принадлежащий бизнесмену Андрею Веревскому. После того, как крупнейший производитель и экспортер подсолнечного масла разместил еврооблигации на $500 млн., сумма его капитализации почти достигла показателя 2013 года.
Другой крупный украинский агрохолдинг "Астарта", к примеру, не проводил размещение еврооблигаций. Однако это не помешало и ему значительно увеличить свою капитализацию, которая только за прошлый год возросла вдвое.
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