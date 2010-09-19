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QASymphony привлек $40 млн для передовой платформы по совместному тестированию софта

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QASymphony привлек $40 млн для передовой платформы по совместному тестированию софта


Стартап QASymphony, который разработал уникальную платформу для совместного тестирования программного обеспечения, привлек 40 миллионов долларов инвестиций в третьем раунде финансирования, возглавленным венчурной компанией из Нью-Йорка Insight Venture Partners.

Основанный в Атланте (штат Джорджия) в 2011 году, QASymphony предлагает целый ряд качественных инструментов тестирования, предназначенных для повышения эффективности совместной работы на всех этапах тестирования программного обеспечения. Его флагманская платформа QTest, которая может быть развернута непосредственно на месте или в облачной среде, позволяет командам разработчиков организовывать совместное тестирование и работу. При этом платформа QTest наглядно демонстрирует различные графики и диаграммы, показывающие, где находятся основные проблемы.



Стартап QASymphony заявляет, что уже имеет около 400 клиентов из 20 различных стран, включая такие крупнейшие компании, как Salesforce, Cisco, Verizon, Adobe и Samsung.

Перед этим QASymphony привлек около 7,5 миллиона долларов венчурного капитала. Текущий приток денежных средств позволит компании ускорить разработку своего продукта и продолжить свою международную экспансию.

”Благодаря новому финансированию мы планируем активно инвестировать в расширение нашего лидерства в индустрии тестирования программных продуктов и в увеличение наших команд по продажам, маркетингу и работе с клиентами, чтобы повысить свою долю на таких рынках, как Северная Америка и Европа“, – сообщил генеральный директор QASymphony Дейв Кейл.


По мнению известного аналитика Нельсона Холла, глобальный рынок тестирования программного обеспечения в 2017 году составит 34 миллиарда долларов, так как многие компании, работающие в этой области, в последнее время привлекают крупные суммы. Только за последние несколько месяцев стартап OverOps получил 30 миллионов долларов инвестиций, чтобы помочь разработчикам настраивать свой программный код, а австралийский проект Tricentis закрыл крупнейший раунд на уровне 165 миллионов долларов. Кроме того, в прошлом году стартап Applause, занимающийся тестированием мобильных приложений, привлек 35 миллионов долларов, а софт-лаборатория из Сан-Франциско Sauce Labs получила 70 миллионов долларов инвестиций.

”Мы полагаем, что в ближайшие несколько лет этот рынок будет стремительно развиваться, и мы уверены в том, что QASymphony станет одним из ключевых его лидеров“, – отметил вице-президент венчурного фонда Insight Venture Partners Филипп Воробейчик.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/17/s...es-40-million/

https://text.ru/antiplagiat/591caa9bc7764
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