My-pirates - My-pirates.biz

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 17.05.2017.
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Нанимай пиратов.
Собирай добытый хлеб.
Обменивай хлеб на золото.
Выбирай карту сокровищ.
Отправляйся в плавание .
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◄ Аренда пиратов (Маркетинг) ►
Окорок
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В данном разделе ты можешь нанять в свою команду новых пиратов, которые будут верно служить на протяжении времени найма! Каждый пират приносит определенное количество хлеба каждые сутки.
Полученный хлеб ты можешь моментально продать в таверне и получить свое золото !
Хлеба: 10 /сутки
Стоимость: 1000
Срок аренды: 120 дн.
Ситцевый Джек
Хлеба: 51 /сутки
Стоимость: 5000
Срок аренды: 120 дн.
Стервятник
Хлеба: 155 /сутки
Стоимость: 15000
Срок аренды: 120 дн.
Кровавый Генри
Хлеба: 550 /сутки
Стоимость: 50000
Срок аренды: 120 дн.
Черный Корсар
Хлеба: 1150 /сутки
Стоимость: 100000
Срок аренды: 120 дн.
Курс продажи: 1 хлеб = 1 золота.
100 золота = 1 руб.
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Если в тебе живет дух приключений, то найми картографа, который нарисует тебе карту сокровищ и отправляйся в плавание! Твой клад ждёт тебя!
Каждая карта сокровищ уникальна. Каждое плавание отличается случайной дальностью плавания (количество дней) и кладом (количество золота). Поэтому необходимо прикупить хлеб в таверне, кто знает на сколько затянется плавание...
Наймите картографа, который нарисует вам несколько карт сокровищ, после чего выберите одну и отправляйтесь в плавание. Вперёд за кладом!
Картограф рисует карты по несколькими критериями:
- Длительность плавания: от 30 до 60 дней.
- Клад: от 90000 золота до 110000 золота
- Срок изготовления карты = 24 часа
Стоимость найма: 60000.00 серебра!
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◄ Бонусы ►
10 руб. в подарок.
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◄ Партнерка на вывод ►
1 уровень - 7%.
2 уровень - 3%.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer. (инстант)
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◄ Депозит / Листинг VIP ►
Дата операции: 17 Май 2017 23:05
ID операции: 354824516
Тип операции: перевод
Магазин: my-pirates.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 000.00 p
Сумма получения: 1 000.00 p
Описание счета: my-pirates.biz
- USER NWmonitor
Номер счета в магазине: 1
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