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My-pirates - My-pirates.biz

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 00:13
#1
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,235
Благодарностей: 573
УГ: 5
КП: 0.016
My-pirates - My-pirates.biz


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 17.05.2017.

Цитата:
Нанимай пиратов.
Собирай добытый хлеб.
Обменивай хлеб на золото.
Выбирай карту сокровищ.
Отправляйся в плавание .
_____________________________________________

◄ Аренда пиратов (Маркетинг) ►

Цитата:
В данном разделе ты можешь нанять в свою команду новых пиратов, которые будут верно служить на протяжении времени найма! Каждый пират приносит определенное количество хлеба каждые сутки.

Полученный хлеб ты можешь моментально продать в таверне и получить свое золото !
Окорок
Хлеба: 10 /сутки
Стоимость: 1000
Срок аренды: 120 дн.

Ситцевый Джек
Хлеба: 51 /сутки
Стоимость: 5000
Срок аренды: 120 дн.

Стервятник
Хлеба: 155 /сутки
Стоимость: 15000
Срок аренды: 120 дн.

Кровавый Генри
Хлеба: 550 /сутки
Стоимость: 50000
Срок аренды: 120 дн.

Черный Корсар
Хлеба: 1150 /сутки
Стоимость: 100000
Срок аренды: 120 дн.

Курс продажи: 1 хлеб = 1 золота.

100 золота = 1 руб.


Цитата:
Если в тебе живет дух приключений, то найми картографа, который нарисует тебе карту сокровищ и отправляйся в плавание! Твой клад ждёт тебя!

Каждая карта сокровищ уникальна. Каждое плавание отличается случайной дальностью плавания (количество дней) и кладом (количество золота). Поэтому необходимо прикупить хлеб в таверне, кто знает на сколько затянется плавание...
Наймите картографа, который нарисует вам несколько карт сокровищ, после чего выберите одну и отправляйтесь в плавание. Вперёд за кладом!

Картограф рисует карты по несколькими критериями:
- Длительность плавания: от 30 до 60 дней.
- Клад: от 90000 золота до 110000 золота
- Срок изготовления карты = 24 часа

Стоимость найма: 60000.00 серебра!
_____________________________________________

◄ Бонусы ►

10 руб. в подарок.

_____________________________________________

◄ Партнерка на вывод ►

1 уровень - 7%.
2 уровень - 3%.
_____________________________________________

◄ Платежные системы ►

Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer. (инстант)
_____________________________________________

◄ Депозит / Листинг VIP ►

Дата операции: 17 Май 2017 23:05
ID операции: 354824516
Тип операции: перевод
Магазин: my-pirates.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 1 000.00 p
Сумма получения: 1 000.00 p

Описание счета: my-pirates.biz - USER NWmonitor
Номер счета в магазине: 1

_____________________________________________




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