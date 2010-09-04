Украина получит €5млн. от Еврокомиссии

Как сообщило украинское Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, целью выделения €5млн. Еврокомиссия видит активацию сотрудничества в рамках стратегии ЕС для Дунайского региона, которое направлено на повышение конкурентоспособности собственных регионов и ускорения евроинтеграционных процессов.
В частности, как заявил первый заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Вячеслав Негода, при активном участии Украины в Стратегии ЕС для Дунайского региона, возрастет конкурентоспособность наших регионов, что позволит приблизить уровень жизни населения приграничных регионов до среднеевропейского. Эти слова были сказаны в ходе совместного с европейскими партнерами круглого стола относительно участия Украины в европейской стратегии для Дунайского региона и синхронизации приоритетов.
Европейская сторона, в свою очередь, положительно воспринимает активизацию участия Украины в совместных мероприятиях, касающихся воплощения Стратегии и улучшения координации совместных действий. Украина значительно активизировала свои усилия начиная с октября 2016 года. Еврокомиссия считает крайне важной именно практическую реализацию совместных проектов, ответственность за которые несут секторальные министерства.
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