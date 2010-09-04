ПриватБанк стал партнером Красного Креста «Украина: комплексное реагирование»

ПриватБанк стал победителем открытого тендера Общества Красного Креста Украины по выбору банковского учреждения для перечисления средств материальной помощи бенефициарам проекта «Украина: комплексное реагирование». По данным сайта украинского Общества Красного Креста, именно ПриватБанк предложил самое широкое сетевое покрытие и доступные услуги для бенефициаров проекта.
Как сообщили в банке, в реализации этого проекта задействованы его отделения, работающие на территории Днепропетровской области, а также в городах и районах Донецкой и Луганской областей на подконтрольных Украине территориях.
«Современные технологии и опыт работы коллектива банка позволят нам сделать всё возможное, чтобы получатели средств чувствовали себя в банке максимально комфортно, а выплаты были проведены как можно быстрее, – говорит руководитель Направления «Платежи и переводы» ПриватБанка Алексей Путятин. – Все выплаты и другие операции в рамках этого проекта банк будет осуществлять без комиссий для получателя».
Источник
.