Стартап Neighborly привлек $25 млн.

Финтех-Стартап Neighborly, расположенный в Сан-Франциско (Калифорния) привлек $25 млн.
Раунд возглавили Джо Лонсдейл от 8VC и Лорин Пауэлл от Emerson Collective, также участие принимали Эштона Катчера от Sound Ventures, Maven Ventures, Bee Partners, и Стэнфордский университет и новые инвесторы Govtech Fund, Abstract.vc и Fintech Collective.
Компания планирует в рамках освоения полученных средств расширить штат и продолжить свое развитие.
Американские города занимают сотни миллиардов долларов ежегодно через муниципальные облигации для финансирования важнейших гражданских проектов, таких как школы, парки, мосты и системы водоснабжения.
Neighborly, которым руководит Джейс Уилсон, стремится модернизировать доступ к государственным финансам, связав сообщества с инвесторами любого типа, чтобы мэрии городов через выпуск долговых обязательств предоставляли членам сообществ инвестировать в городские проекты, парки, художественные программы, критические инфраструктурные проекты, а также другие общественные сервисы.
С началом 2017 года компания профинансировала сообщества на сумму $25 млн. в Калифорнии и Массачусетсе, деньги были выделены для общественных проектов, включая велосипедные дорожки, строительные реконструкции, модернизацию энергоэффективности и энергосбережения.