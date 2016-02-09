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Стартап Neighborly привлек $25 млн.

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Старый Вчера, 23:48
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 825
Благодарностей: 81
УГ: 1
КП: 0.084
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Стартап Neighborly привлек $25 млн.
Финтех-Стартап Neighborly, расположенный в Сан-Франциско (Калифорния) привлек $25 млн.
Раунд возглавили Джо Лонсдейл от 8VC и Лорин Пауэлл от Emerson Collective, также участие принимали Эштона Катчера от Sound Ventures, Maven Ventures, Bee Partners, и Стэнфордский университет и новые инвесторы Govtech Fund, Abstract.vc и Fintech Collective.
Компания планирует в рамках освоения полученных средств расширить штат и продолжить свое развитие.
Американские города занимают сотни миллиардов долларов ежегодно через муниципальные облигации для финансирования важнейших гражданских проектов, таких как школы, парки, мосты и системы водоснабжения.
Neighborly, которым руководит Джейс Уилсон, стремится модернизировать доступ к государственным финансам, связав сообщества с инвесторами любого типа, чтобы мэрии городов через выпуск долговых обязательств предоставляли членам сообществ инвестировать в городские проекты, парки, художественные программы, критические инфраструктурные проекты, а также другие общественные сервисы.
С началом 2017 года компания профинансировала сообщества на сумму $25 млн. в Калифорнии и Массачусетсе, деньги были выделены для общественных проектов, включая велосипедные дорожки, строительные реконструкции, модернизацию энергоэффективности и энергосбережения.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/neigh...a-funding.html

__________________
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Последний раз редактировалось TTLuck2017; Вчера в 23:50.
TTLuck2017 вне форума  
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