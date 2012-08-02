28% американцев не могут справиться даже с $10 чрезвычайных расходов

Медицинские счета и ремонт в доме поедают отложенные на черный день деньги, но, согласно новому опросу среди американских рабочих, даже незначительные расходы могут быть источником беспокойства. Исследование, проведенное Bloomberg и мозговым центром New America, показала, что 28% не могут справиться без волнения даже с такими мелкими непредвиденными расходами, как $ 10
.
«Мы провели оригинальное исследование и подтвердили, что большинство американцев нуждаются и предпочитают стабильность, и мы узнали, насколько глубоко это желание», - пишут исследователи в своем отчете. Как правило, специалисты по финансовому планированию рекомендуют иметь сумму, достаточную для расходов на период не менее трех месяцев. В случае потери работы или внезапных проблем со здоровьем, деньги станут вашей защитой. В докладе говорится, что большинство американцев не готовы к такой экстренной ситуации.
Данные отчета включает ответы 1000 опрошенных работников с различными демографическими, экономическими и географическими особенностями. Только 20% заявили, что без проблем смогут справиться с внезапными расходами более $ 100. То же самое 14% ответили о $ 500, 19% — больше $ 1 000, 14% могут закрыть непредвиденные расходы за 10 000 $, и 5% — за $ 100 000.
Другими словами, более 80% людей не имеют накоплений в $ 1000, а почти половина людей не имеет даже $ 100 отложенных денег.
В ходе опроса были собранные и другие данные, которые объясняют такую ситуацию в стране. Непредвиденные расходы сложно покрыть, ведь многие люди не получают зарплату на регулярной основе. Только 48% опрошенных людей имеют стабильную заработную плату
. Остальные рабочие имеют плавающую по неделям и месяцам оплату, 27,8 и 17,5% соответственно. Исследователи говорят, что тенденции могут пролить свет на то, почему люди волнуются из-за экономической ситуации. Несмотря на то, что статистика занятости показывает, что все движется в нужном направлении. Опросы населения по всей стране показывают, что люди боятся неожиданного.
Перевод специально для mmgp.ru