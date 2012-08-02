Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP - стань богаче!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,014 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

28% американцев не могут справиться даже с $10 чрезвычайных расходов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:34
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 955
Благодарностей: 506
УГ: 6
КП: 0.282
подарки
28% американцев не могут справиться даже с $10 чрезвычайных расходов
Медицинские счета и ремонт в доме поедают отложенные на черный день деньги, но, согласно новому опросу среди американских рабочих, даже незначительные расходы могут быть источником беспокойства. Исследование, проведенное Bloomberg и мозговым центром New America, показала, что 28% не могут справиться без волнения даже с такими мелкими непредвиденными расходами, как $ 10.



«Мы провели оригинальное исследование и подтвердили, что большинство американцев нуждаются и предпочитают стабильность, и мы узнали, насколько глубоко это желание», - пишут исследователи в своем отчете. Как правило, специалисты по финансовому планированию рекомендуют иметь сумму, достаточную для расходов на период не менее трех месяцев. В случае потери работы или внезапных проблем со здоровьем, деньги станут вашей защитой. В докладе говорится, что большинство американцев не готовы к такой экстренной ситуации.

Данные отчета включает ответы 1000 опрошенных работников с различными демографическими, экономическими и географическими особенностями. Только 20% заявили, что без проблем смогут справиться с внезапными расходами более $ 100. То же самое 14% ответили о $ 500, 19% — больше $ 1 000, 14% могут закрыть непредвиденные расходы за 10 000 $, и 5% — за $ 100 000. Другими словами, более 80% людей не имеют накоплений в $ 1000, а почти половина людей не имеет даже $ 100 отложенных денег.

В ходе опроса были собранные и другие данные, которые объясняют такую ситуацию в стране. Непредвиденные расходы сложно покрыть, ведь многие люди не получают зарплату на регулярной основе. Только 48% опрошенных людей имеют стабильную заработную плату. Остальные рабочие имеют плавающую по неделям и месяцам оплату, 27,8 и 17,5% соответственно. Исследователи говорят, что тенденции могут пролить свет на то, почему люди волнуются из-за экономической ситуации. Несмотря на то, что статистика занятости показывает, что все движется в нужном направлении. Опросы населения по всей стране показывают, что люди боятся неожиданного.

Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:40
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как справиться со слухами и черной пропагандой Dmitriy Vassiliev Психология успеха 32 22.01.2017 20:10
За уклонение от уплаты налогов американцев могут лишать паспортов kingcasha Новости в мире финансов и инвестиций 8 04.12.2015 00:18
Превышение расходов над доходами украинцев могут обложить налогом в 30% Rain1 Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.12.2014 09:33
Как справиться с чёрной полосой в блекджеке? tiu-bik Казино 4 01.10.2013 00:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ProTransfers
Проблема с Аватаром
От ProTransfers в разделе «Вопросы и предложения»
Аватар Alexey1978
premial.cc - Premial
От Alexey1978 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Tigrenish
В девальвации валют постсоветских стран виновата Россия
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар July84
InternetMoney.Exchange обмен Perfect Money,AdvCash, BTC, Я.Д,Privat24,Visa/Mastercard
От July84 в разделе «Обменники валюты»
Аватар lynguyenchina
TrendInv - TrendInv.com
От lynguyenchina в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
money-for-you-24.com - money-for-you-24
От lemon911 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,014
Тем
469,991
Сообщений
11,619,012

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube