Пользователи Bitcoin Wallet XAPO будут платить комиссии майнерам

В ближайшие дни майнеры начнут получать прибыль на комиссиях в Bitcoin Wallet XAPO
Швейцарская компания Bitcoin Wallet XAPO сообщила, что в скором времени откажется от оплаты комиссий майнерам и переложит эту миссию на пользователей. В рассылке от XAPO указано, что пользователи будут самостоятельно оплачивать комиссии по транзакциям.
Предварительно дату начала нововведения указать компания не захотела, сославшись на ближайшие несколько дней.
Представители компании рассказали, что из за роста количества транзакций в системе XAPO, компания хочет предоставить пользователям полный контроль за своими операциями. Bitcoin Wallet XAPO даст на выбор пользователям два вида комиссий с обычным приоритетом и с повышенным. Каждый юзер сможет сам выбрать нужный для себя вариант в той или иной транзакции и следовательно оплатить ту или иную комиссию.
Так же отмечается, что транзакции внутри системы XAPO останутся бесплатными, но только для пользователей этой системы и переводами так же юзерам XAPO.
Компания XAPO одна из немногих которая брала все комиссии на себя, но после роста трафика не смогла справиться с объемами и перешла на новейшую структуру с оплатой процента за перевод средств.
Напомню что двумя месяцами раннее компания Coinbase так же пошла аналогичным путем
Уникальность: 100.00%
По материалам forklog.com