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Россияне по кредитным картам одолжили у банков более триллиона рублей

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Россияне по кредитным картам одолжили у банков более триллиона рублей
Россияне по кредитным картам одолжили у банков более триллиона рублей

Цитата:
Тинькофф Банк» провел исследование, как россияне пользуются кредитными картами. Выяснилось, что впервые за два года рынок кредиток вырос — прибавил 2,3%.

Задолженность по картам теперь составляет: 1,021 трлн рублей. Это нормальные, не просроченные кредиты.

А в исследовательской компании Frank Research Group утверждают, что на просроченные долги приходится еще 210 млрд. рублей. Получается, что на рынке кредитных карт 20% займов - проблемные.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) дает соизмеримый показатель: общая просрочка по всем кредитам составляет в России 17,5%. С начала года эта цифра увеличилась на 1% - жителям страны по-прежнему сложно обслуживать свои долги. Но положение уже лучше, чем в прошлом году — тогда в первом квартале количество просроченных кредитов выросло на 6%.

В ОКБ посчитали, что средний россиянин сейчас отдает на погашение долгов треть зарплаты - 33%. Немало. Но в 2015 году было еще больше - на 4%.

Экономисты утверждают, что из зарплаты на обслуживание кредитов не должно тратиться больше 30-35%. Тогда человек еще может нормально жить. А если отдавать приходится больше, то должник начинает жить и работать ради кредитов. Он попадает в финансовую кабалу, когда все деньги за вычетом коммуналки и пропитания уходят банку. Россияне в среднем пока укладываются в рамки кредитного комфорта.

О чем говорит рост кредитов - единого мнения нет. Одни экономисты считают, что это показатель восстановления экономики. Люди почувствовали уверенность в завтрашнем дне. Другие уверены, что просто многие россияне берут деньги довольно бездумно, плохо представляя, как они станут возвращать долги.

В опросе Национального агентства финансовых исследований каждый третий гражданин (33%) признался в бытовой экономической безграмотности.
Источник:
http://www.krsk.kp.ru/daily/26679/3702578/
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