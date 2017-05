Lonsdayl



The Farmer’s Dog привлекла $ 8,1 млн для индивидуального питания собак







Компанию The Farmer's Dog возглавляют Бретт Подольски и Джонатан Регев, под чьим руководством пользователям предлагают свежие кормы для домашних животных. Используя инновационные технологии и собственные алгоритмы, платформа создает индивидуальные планы питания на основе профиля собаки, включая такие показатели как возраст, породу, размер, уровень активности и чувствительности. Подготовленное ветеринарами питание делается работниками компании и поставляется клиентам. Стартап был запущен всего восемь месяцев назад, и уже успел доставить более миллиона блюд по всей стране. Индивидуальный план питания стоит от $ 11.00 в неделю.



Как и вы, члены компания заботятся о своих питомцах и их здоровье. Вот для чего была создана «The Farmer's Dog» - платформа, которая предлагает сбалансированный свежеприготовленный корм для домашних любимчиков. Еда приготовлена по простым рецептам, созданным под руководством науки и любви. Главные принципы работы компании: Протестировано на людях. Использование ингредиентов для людей означает меньше обработки, естественные питательные вещества и более высокие стандарты безопасности. Мы используем только те ингредиенты, которым доверяем.

Персонализированное питание, готовое к применению. План составляется специально под профиль вашей собаки. Блюда готовятся заранее и сразу упаковываются. Все, что остается сделать – открыть и вылить в миску.

Свежая еда и быстрая доставка. Для изготовления используют только свежую пищу, после чего готовый продукт доставляют клиенту в течение нескольких дней. Никогда не замораживайте нашу еду и не храните ее на полке в течение нескольких месяцев.

Лучше для них и для вас. Наши разработанные ветеринаром планы помогут выбрать лучшую диету для собаки, а своевременная доставка никогда не оставит вашего любимца голодным. Мы не используем посредников и розничных наценок, а поставляем самую здоровую и свежую пищу по разумной цене. Питание мелких собак обходится менее чем $ 3 в день.

Перевод специально для mmgp.ru





