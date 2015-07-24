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Шведский "health tech" стартап Min Doktor привлек 22,6 млн евро

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Шведский "health tech" стартап Min Doktor привлек 22,6 млн евро

Шведский "health tech" стартап Min Doktor привлек 22,6 млн евро в рамках Series B, раунд возглавил EQT Ventures. Компания будет использовать средства для выхода на новые рынки со своим продуктом.




Приложение компании обеспечивает общение врача и пациента с помощью передачи голоса, видео и текста и позволяет врачам выписывать рецепты. За четыре года существования компании было около 80 000 обращений пациентов.


«Я основал эту компанию с целью помочь большему количеству пациентов таким образом, чтобы это было эффективно и для врачей», - сказал Магнус Нюлен, основатель Min Doktor.

Ларс Йорнов из EQT Ventures добавил, что сервис Min Doktor соответствует долгосрочному мышлению, которому должно следовать цифровое здравоохранение. Рынок консультаций по мобильным приложениям стал довольно динамичным в последние годы, когда такие компании, как Babylon Health и шведский KRY, предлагают аналогичные услуги.

В декабре прошлого года Min Doktor привлек 4,7 млн евро, инвесторами тогда выступили - Christian W. Jansson и EQT Ventures.

Перевод специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/591c91938bef1
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