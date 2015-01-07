Мужчина из Техаса подал в суд на женщину за переписку во время свидания

37-летний Брэндон Везмар из Техаса подал иск против женщины, с которой он был на свидании, за то, что она вела переписку в телефоне во время просмотра фильма в кинотеатре.
Истец требует вернуть ему $17,31 — стоимость одного билета в кино на 3D-показ «Стражей Галактики-2», сообщает Fox News.
6 мая Везмар купил билеты в кино для себя и своей спутницы, и, по его словам, женщина отправила 10-20 сообщений со своего смартфона в течение первых 15 минут фильма.
Когда он попросил ее прекратить, она покинула кинотеатр и уехала оттуда на своей машине, оставив Везмара без транспорта, поскольку к кинотеатру они приехали на ее автомобиле.
По его словам, через несколько дней он отправил ей письмо с просьбой вернуть стоимость билета, но она отказалась платить.
«Это принципиальная акция против человека, который проявил действительно оскорбительное поведение по отношению ко мне и ко всем остальным», — сказал Везмар.
Его 35-летняя спутница назвала подобный иск «безумием».
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