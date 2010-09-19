TriLumina привлек $9 млн для новых LiDAR-систем, предназначенных для беспилотных авто

Стартап TriLumina из города Альбукерке (штат Нью-Мексико), разработавший новое полупроводниковое автомобильное освещение LiDAR для беспилотных автомобилей, привлек дополнительное венчурное финансирование в размере 9 миллионов долларов.
В текущем инвестиционном раунде участвовал один новый инвестор Kickstart Seed Fund, а также многие действующие инвесторы, в том числе Stage 1 Ventures, Cottonwood Technology Fund, DENSO Ventures и Sun Mountain Capital.
Компания TriLumina планирует использовать полученные средства для ускорения разработки своих компактных модулей LiDAR-освещения, чтобы обеспечить масштабное развертывание своих коммерчески жизнеспособных автомобильных LiDAR-систем.
Возглавляемый Брайаном Вонгом, генеральным директором, стартап TriLumina создает уникальные модули освещения, которые ускоряют разработку новых недорогих сенсорных LiDAR-систем, обеспечивающих максимальную безопасность для будущих автономных транспортных средств.
Данные модули должны заменить прежние LiDAR-системы, используемые во многих современных демонстрационных программах беспилотных транспортных средств, так как они обладают более высоким разрешением и более глубоким уровнем сканирования, а также имеют довольно компактные размеры. Все это позволяет их эффективно использовать для коммерческого развертывания различных полуавтономных и автономных транспортных средств.
Компания TriLumina перешла от стадии первоначальной разработки своей инновационной технологии к процессу отбора самых лучших проверенных прототипов полупроводниковых модулей освещения LiDAR для крупнейших игроков автомобильной промышленности.
Перевод специально для форума MMGP.ru
http://www.finsmes.com/2017/05/trilu...f-funding.html
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