Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,005 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

TriLumina привлек $9 млн для новых LiDAR-систем, предназначенных для беспилотных авто

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:59
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,882
Благодарностей: 799
УГ: 1
КП: 0.172
подарки
TriLumina привлек $9 млн для новых LiDAR-систем, предназначенных для беспилотных авто


Стартап TriLumina из города Альбукерке (штат Нью-Мексико), разработавший новое полупроводниковое автомобильное освещение LiDAR для беспилотных автомобилей, привлек дополнительное венчурное финансирование в размере 9 миллионов долларов.

В текущем инвестиционном раунде участвовал один новый инвестор Kickstart Seed Fund, а также многие действующие инвесторы, в том числе Stage 1 Ventures, Cottonwood Technology Fund, DENSO Ventures и Sun Mountain Capital.



Компания TriLumina планирует использовать полученные средства для ускорения разработки своих компактных модулей LiDAR-освещения, чтобы обеспечить масштабное развертывание своих коммерчески жизнеспособных автомобильных LiDAR-систем.

Возглавляемый Брайаном Вонгом, генеральным директором, стартап TriLumina создает уникальные модули освещения, которые ускоряют разработку новых недорогих сенсорных LiDAR-систем, обеспечивающих максимальную безопасность для будущих автономных транспортных средств.



Данные модули должны заменить прежние LiDAR-системы, используемые во многих современных демонстрационных программах беспилотных транспортных средств, так как они обладают более высоким разрешением и более глубоким уровнем сканирования, а также имеют довольно компактные размеры. Все это позволяет их эффективно использовать для коммерческого развертывания различных полуавтономных и автономных транспортных средств.

Компания TriLumina перешла от стадии первоначальной разработки своей инновационной технологии к процессу отбора самых лучших проверенных прототипов полупроводниковых модулей освещения LiDAR для крупнейших игроков автомобильной промышленности.



Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/05/trilu...f-funding.html

https://text.ru/antiplagiat/591c8614cb687
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось CashToday; Сегодня в 22:05.
CashToday на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:08
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Apple приступили к тестированию беспилотных авто NikitinM Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.05.2017 23:43
Стартап Luminar привлек $36 млн для системы автономного вождения LiDAR forfor Новости в мире финансов и инвестиций 0 14.04.2017 14:59
Famoco привлек €11 млн для выпуска Android-устройств предназначенных для бизнеса CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.02.2017 18:39
Apple смотрит в сторону рынка беспилотных авто Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 45 15.12.2016 16:17
Поисковик Baidu намерен заработать миллионы на беспилотных авто chu Новости в мире финансов и инвестиций 1 15.12.2015 13:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Sultan_)-
Партнёрка веббанс. Развод лошар.
От Sultan_)- в разделе «Партнерские программы»
Аватар PAnt
Прибыльная стратегия игры на live ставках.
От PAnt в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар bizneser
У сервиса LG Pay будет функция распознавания лиц
От bizneser в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Kirksan
Microsoft отказалась инвестировать в «убийцу» Google Android
От Kirksan в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Скрипты HYIP от CoderBox
От Vladislav Kozlov в разделе «Архив»
Аватар all-hyips
New Forex Fund - newforexfund.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
411,005
Тем
469,976
Сообщений
11,618,556

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube