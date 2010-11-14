Пользователи Coinbase хотят положить конец преследованиям налогового управления США

Два анонимных пользователя Coinbase подали ходатайство о прекращении судебного разбирательства Джон Доу против крипто-платформы.
Во второй половине 2016 года Налоговое управление США решило начать охоту на уклонителей от налогов среди сообщества криптовалют. Тогда ведущий цифровой кошелек получил иск Джон Доу (настоящий истец неизвестен или анонимен). Из-за чрезмерных требований с этим иском решил бороться один из пользователей биржи, Джефри Бернс, который по совместительству является поверенным лицом и управляющим партнером в юридической фирме BernsWeiss LLP. Хотя его попытка и оказалась неудачной, сейчас в игру возвращается его фирма, которая представляет двух пользователей Coinbase с аналогичными требованиями.
По данным известных бизнес-изданий, фирма BernsWeiss LLP недавно подала ходатайство от имени двух анонимных пользователей Coinbase. Клиенты настоятельно просят суд отклонить этот иск, поскольку главным намерением Налогового управления при таком заявлении является идентификация всех пользователей Биткоина и сбор их конфиденциальной информации со счетов без указания каких-либо нарушений со стороны департамента.
Иск Джон Доу подало Налоговое управление, его одобрила судья Жаклин Скотт Корли и потребовала от Coinbaseпредоставить информацию о всех своих клиентах за период 2013-2015 года, в том числе и информацию об их счетах и историю транзакций. Иск не только увеличивает опасения о превышении полномочий службы, но также теперь частная информация может находиться под угрозой и ей легко смогут воспользоваться хакеры.
Во многих изданиях сейчас цитируется Ли Вайс, партнер BernsWeiss:
«Мы с нетерпением ожидаем возможности оспорить иск Налогового управления в суде, а также того момента, когда суд рассмотрит серьезную конфиденциальность и финансовые риски тех пользователей Coinbase, чьи данные будут раскрыты в случае если служба выиграет суд».
Стоит отметить, что управление запрашивает не только основную информацию и баланс счета, а также и историю всех обменов, настройки безопасности пользователя, информацию на устройствах с которых выполнялся вход в счета, способы оплаты и даже информация о посредниках. Если эти данные попадут в руки Налогового управления, то не только увеличится вероятность нарушения из-за ненадлежащего обращения, но также повысит риски агентств, обслуживающих пользователей Биткоина.
Результатом этого ходатайства будет воплощение в жизнь заявления Джон Доу либо же его отмена.
Перевод специально для форума MMGP.ru
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Уникальность