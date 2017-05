Pankow



Бинарные опционы – угроза, которую проспали российские регуляторы

Несколько лет назад в Рунете начали появляться навязчивые баннеры, обещающие – как и многие до них, и многие после – высочайшие прибыли при минимальных рисках. Так на российский рынок – и притом весьма широкой поступью – зашли платформы, предлагающие своим клиентам, индивидуальным инвесторам, торговлю бинарными опционами. Как показывает время, «бинары», как их коротко называют связавшиеся с ними клиенты-трейдеры, стали еще одним инструментом «отъема средств у населения».



Несмотря на весьма дурную международную славу, тема бинарных опционов – а точнее, мошенничества с их помощью – практически не изучена. Если серьезно поискать, можно найти кейс одной из сомнительных платформ, NRGBinary, прекрасно разложенный отделом расследований Reuters. Целую серию материалов в прошлом году подготовили в лондонском Бюро расследовательской журналистики совместно с Daily Mail. Нашлись неравнодушные критики и на родине бинарных платформ, в Израиле, – в издании The Times of Israel. То есть всего с десяток по-настоящему качественных материалов на весь англоязычный интернет.



Значительно большую активность проявляют регуляторы и – пока в рамках отдельно взятой страны, США, – правоохранительные органы. Американские SEC и CFTC помимо славной и хорошо известной охоты на Banc de Binary, закончившейся самоликвидацией последней, уже успели наказать израильские платформы Vault Options, Ltd. и Global Trader 365 ($4,5 млн штрафов за внебиржевую торговлю бинарными опционами, мошенничество и нарушение порядка регистрации), а также EZTD Inc ($1,7 млн примерно за те же нарушения). Более того, СМИ даже писали о том, что в начале 2017 года ФБР начали глобальное расследование в отношении мошенничества, совершаемого при помощи бинарных опционов.



В других странах большее внимание уделяется предотвращению. В тех же США, а также в Канаде на сайтах регуляторов легко найти материалы, прямо предупреждающие о высоких рисках работы с бинарными платформами и высоком уровне мошенничества среди них. В Бельгии с 2016 года бинарные опционы запрещены полностью, во Франции пока запрещено рекламировать такие продукты. В Израиле запретили торговлю внутри страны, однако запрет на экспорт бинарных технологий лишь обсуждается. Израиль, впрочем, скорее плохой пример. Учитывая ограниченную емкость внутреннего рынка, израильские «бинары» практически сразу стали продуктом на экспорт.



Многие регуляторы, например, Кипра, тех же Франции и Бельгии, Австралии, Швейцарии, Гонконга и даже Испании, публикуют списки сомнительных или запрещенных компаний и интернет-доменов. Рекордсменом в этом смысле является Франция, в черном списке «бинаров» которой свыше 300 названий. Во всех случаях регуляторы предупреждают, что платформы не имеют соответствующих лицензий, соответственно, инвестор не может рассчитывать на поддержку в случае, если его обманули. Впрочем, как говорят профессиональные трейдеры, «бинары» — это игра, в которой математическая вероятность заработка вдолгую настолько невелика, что инвестор, вероятнее всего, потеряет свои деньги даже на «честной» платформе.



Россия в этом смысле пока, к сожалению, если и является примером, то примером игнорирования: ЦБ, судя по открытым данным, даже не выработал позицию в отношении «бинаров». Впрочем, и это не является уникальной историей: в той же Англии наблюдатели активно ругают местные регуляторы за недостаточный «интерес» к проблеме.



В действительности бинарные платформы – это не просто несколько извращенная форма гемблинга в сети (и уж точно не новый формат онлайн-инвестиций), это, прежде всего, полноценный технологический бизнес. Здесь есть несколько IT-компаний, создающих платформы для торговли. Подавляющее большинство из них, несмотря на корпоративную прописку по всему миру, разрабатываются в Израиле. Есть готовые колл-центры, обслуживающие сразу несколько компаний, предлагающих «бинары» (они, по данным СМИ, часто «сидят» в том же Израиле и Румынии).



Широко используется и «миграция доменов» — засвеченный в недобросовестных практиках сайт попросту выкидывается, а вся начинка переезжает на новый домен (именно поэтому в черных списках регуляторов обыкновенно не менее сотни названий). Фактически собрать новый сайт можно за счет нескольких «пакетных» решений при весьма небольших стартовых вложениях.



То, что Россия – лакомый кусок на карте «бинарного» экспорта, понятно не только из эмпирических наблюдений. Я довольно произвольно выбрал четыре крупные платформы, входящие в топ-20 инвестиционных сайтов по посещаемости хотя бы в одной стране. Согласно собирающему веб-аналитику, ресурсу SimilarWeb.com, только в апреле 2017 года на эти площадки в совокупности пришлось почти 50 млн визитов. Увы, из них почти 29%, то есть около 14,5 млн визитов, пришлось на Россию. Конкуренты, такие как Таиланд, Бразилия, Турция и Вьетнам (очевиден крен на массовые рынки со слабым регуляторным надзором), остались далеко позади. И хотя объем этого рынка практически невозможно оценить, из последних отчетов IT-разработчика TechFinancials на Лондонском альтернативном рынке следует, что в 2016 году оборот только его лицензиатов, по самым сдержанным оценкам, должен был составить $100-200 млн.



Сами разработчики платформ оценивали оборот индустрии не менее чем в $8 млрд в год. Хотя есть основания предполагать, что цифры серьезно завышены (или даны с учетом плеча, которое обычно получают трейдеры), глобальный ежегодный оборот индустрии в размере $2-3 млрд в год не кажется невероятным. Даже если на Россию приходится несколько процентов, это означает, что ежегодно граждане страны теряют несколько десятков миллионов долларов в результате онлайн-мошенничества.



Если возвращаться к роли регуляторов, в частности ЦБ, надо отметить, что она должна быть еще и образовательной. Если когда-нибудь «бинары» уйдут в прошлое или мигрируют дальше в сторону стран третьего мира, появятся новые «привлекательные продукты». Например, Франция уже обеспокоена ростом предложений «инвестировать в алмазы», имеющих все те же мошеннические черты, что и «бинары». Индивидуальный инвестор, особенно сейчас, когда появляются «народные ОФЗ», должен иметь возможность быстро и в простой форме понять свои риски от разных продуктов, даже если невозможность делать 70% прибыли за минуту кажется слишком очевидной, чтобы это как-то комментировать. В противном случае средства «частников» так и будут оставаться под матрасом или утекать за рубеж в результате хорошо оформленных, но, по сути, чисто мошеннических схем.



