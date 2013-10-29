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Xapo вводит для пользователей дополнительный сбор в сети Биткоина

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Xapo вводит для пользователей дополнительный сбор в сети Биткоина

Провайдер кошелька Биткоина уведомил своих пользователей о том, что им скоро придется платить за исходящие транзакции в сети.


Когда пользователь производит транзакцию биткоинов (или любой другой цифровой валюты), ему стоит добавить к этой сумме еще дополнительную плату чтобы майнеры внесли эту транзакцию в свой следующий блок.

Чем выше плата, тем больше шансов, что майнер захочет включить ее потому что, если их блок будет принят в более широкую сеть, они будут взимать любые соответствующие сборы.

Как понятно из имейла, который Харо отсылали своим клиентам, теперь фирма ответственна за эти дополнительные платежи. Стартап уточнил, что при любых переводах между счетами Харо эта плата взиматься не будет. Представители ссылаются на растущую активность в сети, которая и является основным фактором такого изменения политики.

Представители фирмы объяснили свое решение так:

«Из-за растущего объема транзакций в сети биткоина мы хотим, чтобы у наших пользователей была возможность контролировать свои транзакции. Это означает, что Харо даст вам возможность выбрать, какого типа доплату вы хотите совершить – стандартную или высокоприоритетный платеж. Таким образом вы решаете, как быстро ваша транзакция будет обработана!».

Пока что Харо не объявили точной даты, когда в силу вступит это изменение. Но, как сообщается в имейле, это произойдет в «ближайшие пару дней».

Перевод специально для форума MMGP.ru

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