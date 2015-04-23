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Компания криптовалютных платежей SatoshiPay интегрировала оплату с PayPal

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Компания криптовалютных платежей SatoshiPay интегрировала оплату с PayPal


Компания SatoshiPay начала прием платежей с PayPal за покупку криптовалют

Теперь сервис SatoshiPay полностью интегрирован с PayPal для приема платежей по оплате счетов в системе оплаты за криптовалюты. Информацией поделились представители Coinsilium Group Limited которая владеет 12 процентами акций SatoshiPay. М. Бенн рассказал, что добавленная платежная система PayPal положительно скажется на развитии проекта SatoshiPay. Теперь ресурсы смогут продавать статьи любые товары все зависимости от аудитории. Это новый уровень развития блокчейна, который вышел за рамки биткоина и позволит увеличить объемы ранка издателей.

Теперь SatoshiPay станет доступнее, и все пользователи PayPal, которых около 200 миллионов смогут пользоваться сервисом SatoshiPay.

Стартап SatoshiPay основан в Германии использует основу технологии блокчейн для новых платежей криптовалют. Система славиться тем, что в ней доступен перевод до 1 сатоши. Стартап в том году получил 360 000 Евро инвестиций, а в этом году уже добавил 700 000 тысяч к существующему капиталу. Сервис удобен мелким клиентам и добытчикам криптовалют, благодаря именно наличию мелких транзакций.

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Метки
blockchain, инвестиции, стартап
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