Jeff Jeff Интересующийся

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Билетный стартап Tiqets привлек $17 млн для начала работы в глобальном масштабе

Билетный стартап Tiqets сегодня, 17 мая, сообщил, что привлек $17 млн в рамках Series B. Финансирование предоставлено консорциумом инвестором, во главе HPE Growth Capital. Инвестиции позволят трехлетней компании начать работу в глобальном масштабе и укрепить ее «лидирующие позиции в том, чтобы сделать культуру и развлечения более доступными ».









Компания основанная в 2014 году, на сегодня в ней работают 75 сотрудников, помимо головного офиса в Амстердаме, у стартапа есть офисы в Нью-Йорке, Париже, Барселоне, Вене и Риме. Компания активно растет и развивается, ей быстрый рост привел к тому, что компания выиграла награду Dutch Tech5 два года подряд. Кроме этого, Tiqets снова был номинирован на премию European Tech5, награду получают самые быстрорастущие в Европе технологические компании. Победитель будет объявлен на конференции TNW в Амстердаме, завтра, 18 мая.





Технология Tiqets позволяет потребителям использовать свои смартфоны для покупки входных билетов в музеи и развлекательные центры. Затем, потребители могут использовать эти билеты всего через несколько секунд со своих мобильных телефонов, не имея необходимость стоять в очереди за билетами. Согласно пресс-релизу стартапов, «миллионы людей из более чем 150 стран» используют эту услугу. Ранее Tiqets привлек $5,45 млн, из которых $4 млн в Series A в прошлом году, в результате чего общая сумма финансирования составила $22,45 млн.







Tiqets также становится все более важным маркетинговым каналом для музеев и достопримечательностей по всему миру, потому что веб-сайт и приложение компании доступны на семи языках. Кроме того, эта технология используется сотнями туристических компаний, а также влиятельными блогами и гостиничными сетями. Tiqets не только объединяет большую группу новых и труднодоступных посетителей, компания также помогает своим партнерам, обмениваясь маркетинговой информацией и распространять посетителей в течение дня.



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«Наша уникальная технология - это прямой отклик на потребительский спрос на билеты в музеи или достопримечательности как на родине, так и за рубежом. Наши клиенты любят удобство мгновенной доставки без необходимости печатать что-либо. Наши инвесторы тоже это заметили. Мы очень довольны инвестициями во главе с HPE Growth Capital, которая предоставит Tiqets средства, необходимые для дальнейшего роста, чтобы мы могли подключать новые города, расширять нашу партнерскую сеть и укреплять свои лидирующие позиции на рынке », - говорит генеральный директор Tiqets Луук Эльзинга.





Джонн де Леув, директор HPE, комментирует: «Мы рады присоединиться к Tiqets в качестве акционера к одной из самых быстрорастущих компаний в Западной Европе. Мы впечатлены сфокусированной бизнес-моделью компании, быстротой исполнения команды и стремлением к превосходному взаимодействию с клиентами в сочетании с предложением самого высокого качества».



Оф. сайта стартапа Tiqets - https://www.tiqets.com/en/





Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/591c7e31b3cd4 Компания основанная в 2014 году, на сегодня в ней работают 75 сотрудников, помимо головного офиса в Амстердаме, у стартапа есть офисы в Нью-Йорке, Париже, Барселоне, Вене и Риме. Компания активно растет и развивается, ей быстрый рост привел к тому, что компания выиграла награду Dutch Tech5 два года подряд. Кроме этого, Tiqets снова был номинирован на премию European Tech5, награду получают самые быстрорастущие в Европе технологические компании. Победитель будет объявлен на конференции TNW в Амстердаме, завтра, 18 мая.Технология Tiqets позволяет потребителям использовать свои смартфоны для покупки входных билетов в музеи и развлекательные центры. Затем, потребители могут использовать эти билеты всего через несколько секунд со своих мобильных телефонов, не имея необходимость стоять в очереди за билетами. Согласно пресс-релизу стартапов, «миллионы людей из более чем 150 стран» используют эту услугу. Ранее Tiqets привлек $5,45 млн, из которых $4 млн в Series A в прошлом году, в результате чего общая сумма финансирования составила $22,45 млн.Tiqets также становится все более важным маркетинговым каналом для музеев и достопримечательностей по всему миру, потому что веб-сайт и приложение компании доступны на семи языках. Кроме того, эта технология используется сотнями туристических компаний, а также влиятельными блогами и гостиничными сетями. Tiqets не только объединяет большую группу новых и труднодоступных посетителей, компания также помогает своим партнерам, обмениваясь маркетинговой информацией и распространять посетителей в течение дня.«Наша уникальная технология - это прямой отклик на потребительский спрос на билеты в музеи или достопримечательности как на родине, так и за рубежом. Наши клиенты любят удобство мгновенной доставки без необходимости печатать что-либо. Наши инвесторы тоже это заметили. Мы очень довольны инвестициями во главе с HPE Growth Capital, которая предоставит Tiqets средства, необходимые для дальнейшего роста, чтобы мы могли подключать новые города, расширять нашу партнерскую сеть и укреплять свои лидирующие позиции на рынке », - говорит генеральный директор Tiqets Луук Эльзинга.Джонн де Леув, директор HPE, комментирует: «Мы рады присоединиться к Tiqets в качестве акционера к одной из самых быстрорастущих компаний в Западной Европе. Мы впечатлены сфокусированной бизнес-моделью компании, быстротой исполнения команды и стремлением к превосходному взаимодействию с клиентами в сочетании с предложением самого высокого качества».

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