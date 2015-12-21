OZON.ru инвестировал в расширение бизнеса в Твери 1,5 миллиарда рублей

OZON.ru в рамках расширения бизнеса инвестировал 1,5 миллиарда рублей в складские помещения
Один из самых крупных интернет-магазинов России открыл новые склады в Тверской области которые обошлись компании в полтора миллиарда рублей. Промышленные склады для товаров располагаются в Боровлево-2.
Суммарные вложение в производство складов выдачи площадью более 14 тысяч квадратных метров обошлось в более 1,5 млн долларов. Общая площадь застройки получилось 40 тысяч квадратных метров, что соизмеримо с пятью с половиной футбольным полям. По скольку площадь хранения в несколько ярусов, то площадь для хранения превышает 100 тысяч квадратных метров. Предполагается, что новый склад будет вмешать около 5 миллионов товаров, 15 разных категорий.
На складе реализована новая технология сортирования товаров благодаря которой экономится ручной труд, и время. Сортировка готовых к отправке товаров осуществляется так же в автоматическом режиме. Сортер может отправлять более ста тысяч товаров в сутки.
Это главная база хранения товаров для всей России. Из Твери товары доставляются в любой уголок РФ, а в Московскую область доставка занимает около суток, а в центральные районы России 1-2 дня.
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Cпециально для mmgp.ru