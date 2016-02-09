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Сайт по аренде люксовых апартаментов Sweet Inn привлек €20 млн.

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Старый Сегодня, 20:18
#1
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Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 821
Благодарностей: 81
УГ: 1
КП: 0.084
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Сайт по аренде люксовых апартаментов Sweet Inn привлек €20 млн.
Франко-израильской стартап Sweet Inn, сайт по бронированию роскошных апартаментов, привлек €20 млн. в раунде, возглавленном QUMRA Capital при участии BRM, La Maison и M.I.3.
Созданный три года назад Sweet Inn сочетает в себе гостиничные услуги и аренду квартир. Во владении компания более 350 квартир по всей Европе (в Париже, Барселоне, Риме, Брюсселе, Лиссабоне), а также в Иерусалиме и Тель-Авиве, ее штат насчитывает 150 сотрудников. Стартап предлагает клиентам весь набор гостиничных услуг, включая уборку, стирку и завтрак.
Sweet Inn направит новый капитал на дальнейший рост и развитие технических средств своего сайта.
«Мы очень гордимся, что нас выбрали наши новые акционеры, ведь мы сочетаем известные израильские технологии и французское „ноу-хау“ в гостиничной индустрии» - говорит основатель и генеральный директор Sweet Inn Пол Беснан. «Наши новые акционеры не только дают нам средства, чтобы ускорить наше развитие, но и возможность принять участие в продолжающейся цифровой революции, которая приведет к глубокой реконфигурации этой сферы. Эти средства позволят sweetinn.com реализовать технологические инструменты управления доходами и большими объемами данных, а также в программах лояльности».
Переведено специально для форума mmgp: http://tech.eu/brief/sweetinn-raises-funding/

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