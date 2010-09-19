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Стартап CrowdStrike привлек $100 млн для защиты клиентов от всех видов кибератак

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Стартап CrowdStrike привлек $100 млн для защиты клиентов от всех видов кибератак


Стартап CrowdStrike, базирующийся в Ирвине (штат Калифорния), который разработал уникальную интеллектуальную платформу для защиты конечных потребителей от всех видов кибератак, привлек $100 млн. венчурных инвестиций в четвертом раунде финансирования.

Текущий инвестиционный раунд привел стартап в престижный клуб компаний-единорогов – проектов, стоимость которых составляет один миллиард долларов и более. С учетом сегодняшнего финансирования компания привлекла 256 миллионов долларов инвестиций.

Данный раунд возглавил венчурный фонд Accel, который также участвовал в двух предыдущих инвестиционных раундах CrowdStrike. Кроме того, к этому финансированию присоединились новые инвесторы March Capital Partners (одна из крупнейших венчурных компаний в Санта-Монике, Калифорния) и Telstra (крупнейшая телекоммуникационная компания Австралии и давний клиент CrowdStrike), а также действующие инвесторы CapitalG (ранее назывался Google Capital) и Warburg Pincus.


Стартап CrowdStrike планирует использовать полученные средства для дальнейшего расширения своей деятельности на внутреннем и на многих зарубежных рынках.

Возглавляемый Джорджем Курцем, одним из основателей и главным исполнительным директором, CrowdStrike разработал интеллектуальную облачную платформу, которая обеспечивает мгновенную видимость всех хакерских атак, а также гарантирует надежную защиту для предприятий и предотвращает атаки на конечные точки внутри сети и за ее пределами.

Инновационный программный продукт CrowdStrike Falcon защищает клиентов от всех видов кибератак с помощью технологий искусственного интеллекта и глубокого машинного обучения, а также специального индикатора атак, что позволяет предотвращать киберугрозы и останавливать любые известные и неизвестные атаки в режиме реального времени. CrowdStrike Falcon мгновенно сопоставляет 40 миллиардов событий безопасности со всего мира для предотвращения и обнаружения любых видов угроз.

Перевод специально для форума MMGP.ru

http://www.finsmes.com/2017/05/crowd...ing-round.html

https://text.ru/antiplagiat/591c71e25ecc1
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