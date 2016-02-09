Стартап Dapresy получил финансирование от Verdane Capital
Шведский стартап Dapresy из Норркёпинга, провайдер программного обеспечения для визуализации данных, получил финансирование от нового инвестора скандинавского фонда прямых инвестиций Verdane Capital IX.
Сумма сделки не разглашается. Verdane инвестировал через первичное финансирование и приобретение акций Swedish Almi Invest – инвестора Dapresy с 2011-го.
Компания планирует направить средства для развития и поддержки новой версии своего программного обеспечения.