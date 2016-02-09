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Стартап Dapresy получил финансирование от Verdane Capital

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#1
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Имя: Владимир
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Инвестирую в: Стартапы
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Стартап Dapresy получил финансирование от Verdane Capital
Шведский стартап Dapresy из Норркёпинга, провайдер программного обеспечения для визуализации данных, получил финансирование от нового инвестора скандинавского фонда прямых инвестиций Verdane Capital IX.
Сумма сделки не разглашается. Verdane инвестировал через первичное финансирование и приобретение акций Swedish Almi Invest – инвестора Dapresy с 2011-го.
Компания планирует направить средства для развития и поддержки новой версии своего программного обеспечения.
Компания основана в 2003 году, ее возглавляет генеральный директор Тоби Андерссон. Dapresy предлагает для маркетологов программное обеспечение, которое позволяет выйти за рамки PowerPoint и Excel.
Продукт компании Dapresy Pro позволяет пользователям создавать и развертывать онлайн-панель отчетов по исследованию рынка, маркетингу и управлению взаимодействием с клиентами.
Главный офис Dapresy находится в Портсмуте, а рядовые офисы разбросаны по всему миру.
Переведено специально для форума mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/dapre...e-capital.html

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