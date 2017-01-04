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CSquared привлекла $100 млн для расширения доступа к интернету в Африке

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CSquared привлекла $100 млн для расширения доступа к интернету в Африке

Project Link, переименованный в CSquared, который был запущен в 2011 году командой Google, привлек $100 млн от Google, Convergence Partners, International Finance Corporation (IFC) и Mitsui & Co. Ltd для развертывания и обслуживания доступной и надежной инфраструктуры для дальнейшего расширения доступа к интернету в Африке.

Мариан Кройк, вице-президент Google: "Мы считаем, что вместе с CSquared мы можем добиться многого, развернуть и использовать доступную, высокоскоростную и надежную инфраструктуру для расширения доступа к интернету в Африке. Project Link продемонстрировала важность инфраструктуры, и мы рады видеть, что CSquared предоставляет еще больше инфраструктуры для большего количества поставщиков услуг и их клиентов".

Google, Convergence Partners, IFC и Mitsui верят в создание совместной инфраструктуры и имеют общее видение расширения CSquared, чтобы удовлетворить высокий спрос африканского континента на качественные сети и доступ в интернет. Новое финансирование направлено на то, чтобы помочь CSquared привлечь другие компании на рынок, расширить доступ и снизить затраты. CSquared будет функционировать как независимая компания со штаб-квартирой в Найроби (Кения) с совокупными обязательствами в отношении капитала в размере $100 млн. CSquared имеет операционные сети в Уганде и Гане и планирует развертывать сети в большем количестве стран.

Это партнерство объединит технические знания и опыт Google в развертывании и эксплуатации инфраструктуры в Уганде и Гане через Project Link с дополнительным капиталом, навыками и охватом всех четырех инвесторов. Большой опыт Convergence Partners в активном инвестировании в сектор ИКТ в странах Африки к югу от Сахары, опыт IFC, насчитывающий более 40 лет, поддерживающий развитие телекоммуникационного сектора в Африке, а также кросс-индустриальные возможности Mitsui, обширный инвестиционный портфель и присутствие в качестве стратегического инвестора в секторе ИКТ, значительно укрепит масштаб и ресурсы CSquared в усилиях по расширению доступа к интернету во всем регионе, расположенном к югу от Сахары.

С 2011 года CSquared провела более 800 км оптоволоконных сетей в городах Кампала и Энтеббе и 840 км в ганских городах Аккра, Тема и Кумаси. В Гане и Уганде более 25 провайдеров интернет-услуг и операторов мобильных сетей теперь используют эти сети для предоставления широкополосных услуг и данных 4G для конечных потребителей с более чем 1200 вышками.







Перевод специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось forfor; Сегодня в 19:53.
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