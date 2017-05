Alcest Мастер

Горнолыжный стартап Leavetown приобретает акции ShareShed и Guiides Стартап Leavetown, расположенный в Ванкувере (Канада), представляющий услуги по бронированию горнолыжных отелей и пригородных коттеджей, выкупил контрольный пакет акций двух стартапов, ShareShed и Guiides.

Такое приобретение даст возможность Leavetown расширить свои позиции в сфере активного отдыха в горных местах, а также поможет выйти на рынки Австралии и некоторых Европейских стран.





Основанная под руководством Даниэля Дюбуа, ShareShed занимается производством и продажей горнолыжных снаряжений. Компания уже привлекла порядка $ 1 млн посевных инвестиций от Майка Уолша из венчурного фонда Structure Capital.



Основанная в 2012 году Майком Ливертоном (сейчас на должности технического директора), Leavetown является разработчиком мобильной платформы для бронирования горнолыжных отелей, домов и пригородных коттеджей. На сегодняшний день, компания предоставляет более 12 тысяч объектов недвижимости в более 60 городах США.



Стоит также отметить, что два стартапа недавно вышли из The Next Big Thing.



Специально для MMGP.RU

