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В Украине хотят обложить налогами участников рынка FOREX

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В Украине хотят обложить налогами участников рынка FOREX
Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по вопросам финансовой политики и банковской деятельности принял решение о подготовке нового законопроекта о деятельности рынка FOREX в Украине.

Как сообщили в Комитете, этот значительный сегмент украинского рынка до сих пор законодательно не регулируется и работает, по сути, как подпольное казино.

Главной задачей законопроекта является создание таких правил, чтобы деятельность участников этого рынка облагалась налогами, а права клиентов были надежно защищены.

«Эксперты пришли к выводу, что дополнительно необходимо определить экономическую сущность деятельности форекс-компаний и учесть другие важные замечания и предложения. Необходимо четко отделить деятельность украинских форекс-компаний от деятельности реального валютного рынка, банковской деятельности и рынка финансовых инструментов. Вместе с тем, целесообразным является отнесение форекс-компаний к категории финансовых учреждений, регулятором которых предлагается определить Нацкомфипослуг», - отметил руководитель финансового комитета ВРУ Сергей Рыбалка.

Источник - ubr.ua
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