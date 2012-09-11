MINDENCE.TECH - рефбек до 150%

MINDENCE.TECH
АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ПЕРВЫЕ 10 РЕФЕРАЛОВ ПОЛУЧАТ
А так же предлагаю рефбек 100% (7% от депозита) на первый вклад не зависимо от его размера и 50% (3,5%) на все последующие вклады без ограничений по количеству.
Условия получения реферального возврата:
ПОВЫШЕННЫЙ РЕФЕРАЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ 150%(10,5%) ОТ ПЕРВОГО ДЕПОЗИТА!
1. Вы должны быть моим рефералом. Регистрация по моей реферальной ссылке*
. Нажмите на нее и зарегистрируйтесь.
Так же вы можете запросить мою реферальную ссылку, написав мне при помощи личных сообщений на форуме или перейдя по ссылке в моей подписи.
ВНИМАНИЕ!
Мой логин в системе: mmaker
Перед открытием депозита, Вам необходимо удостовериться что я ваш вышестоящий партнер, иначе реферальные уйдут другому человеку и я не смогу вам выплатить реферальный возврат.
Если вы увидите отличающийся от mmaker
логин в качестве пригласившего, значит вы зарегистрировались не в моей структуре, а следовательно реферальный возврат выплачен не будет
.
Для того что бы сменить пригласившего, обратитесь в поддержку.
2. После регистрации и внесении депозита оставьте заявку на рефбек в этой теме
и свяжитесь со мной посредством скайпа: mmgp.money.maker
или личных сообщений на форуме.
3. В заявке укажите данные связанные с вашим депозитом:
- ваш логин в mindence.tech
- сумма депозита
- какой депозит по счету (первый, второй и т.д.)
- платежная система
- реквизиты для получения рефбека
Если вы не желаете показывать реквизиты для получения рефбека публично, вы можете отправить мне их при помощи личных сообщений. В таком случае в заявке отметьте "Отправил(а) реквизиты в личку"
4. Обязательно отпишитесь
в этой теме о получении рефбека. Если вы не выполните данное условие, то в повторном реферальном возврате вам будет отказано.
5. Запрос рефбека возможен в течение 24 часов
после вклада. Последующие запросы обрабатываться не будут.
6. Выплата рефбека будет осуществлена в течении 72 часов на ваш кошелек.
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Контакты для связи
: skype mmgp.money.maker