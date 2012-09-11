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MINDENCE.TECH - рефбек до 150%

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Старый Сегодня, 18:37
#1
Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Недоступно
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 11.09.2012
Сообщений: 2,121
Благодарностей: 1,445
УГ: 0
КП: 0.136
MINDENCE.TECH - рефбек до 150%


MINDENCE.TECH


АКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ! ПЕРВЫЕ 10 РЕФЕРАЛОВ ПОЛУЧАТ
ПОВЫШЕННЫЙ РЕФЕРАЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ 150%(10,5%) ОТ ПЕРВОГО ДЕПОЗИТА!



А так же предлагаю рефбек 100% (7% от депозита) на первый вклад не зависимо от его размера и 50% (3,5%) на все последующие вклады без ограничений по количеству.


Условия получения реферального возврата:

1. Вы должны быть моим рефералом. Регистрация по моей реферальной ссылке*. Нажмите на нее и зарегистрируйтесь.
Так же вы можете запросить мою реферальную ссылку, написав мне при помощи личных сообщений на форуме или перейдя по ссылке в моей подписи.

ВНИМАНИЕ!
Мой логин в системе: mmaker
Перед открытием депозита, Вам необходимо удостовериться что я ваш вышестоящий партнер, иначе реферальные уйдут другому человеку и я не смогу вам выплатить реферальный возврат.
Если вы увидите отличающийся от mmaker логин в качестве пригласившего, значит вы зарегистрировались не в моей структуре, а следовательно реферальный возврат выплачен не будет.
Для того что бы сменить пригласившего, обратитесь в поддержку.

2. После регистрации и внесении депозита оставьте заявку на рефбек в этой теме и свяжитесь со мной посредством скайпа: mmgp.money.maker или личных сообщений на форуме.

3. В заявке укажите данные связанные с вашим депозитом:
  • ваш логин в mindence.tech
  • сумма депозита
  • какой депозит по счету (первый, второй и т.д.)
  • платежная система
  • реквизиты для получения рефбека

Если вы не желаете показывать реквизиты для получения рефбека публично, вы можете отправить мне их при помощи личных сообщений. В таком случае в заявке отметьте "Отправил(а) реквизиты в личку"

4. Обязательно отпишитесь в этой теме о получении рефбека. Если вы не выполните данное условие, то в повторном реферальном возврате вам будет отказано.

5. Запрос рефбека возможен в течение 24 часов после вклада. Последующие запросы обрабатываться не будут.

6. Выплата рефбека будет осуществлена в течении 72 часов на ваш кошелек.

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:06
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