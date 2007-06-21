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«Русский экспорт» откроет Российский национальный павильон на платформе Alibaba

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«Русский экспорт» откроет Российский национальный павильон на платформе Alibaba


Alibaba со своей торговой площадкой Aliexpress очень популярна в России. Многие китайские товары продаются через площадку по всей территории России. Большинство товаров бесплатно доставляются потребителю через Почту России. Китайские магазины, представленные на Aliexpress сами платят за доставку.

Согласно данным Alexa aliexpress.com занимает по посещениям 9 место среди всех сайтов России. Больше всего aliexpress.com популярен именно в России. 21% всей аудитории сайта приходит из России.

"Русский экспорт" решил представить российские товары на популярной интернет платформе, так чтобы китайские потребители могли ознакомится с российским товаром. Товар будет представлен в формате 2b2. Этот формат означает, что "Русский экспорт" будет продавать товар не непосредственно конечному потребителю - физическому лицу, а оптовой китайской компании, которая занимается продажей товара определенного направления. А уже китайские компании будут на местном рынке представлять российские товары.

Таким образом, представленный проект позволит заработать не только российской компании "Русский экспорт" и российским производителям, которых будет представлять "Русский экспорт", но и китайским оптовым компаниям разных направлений деятельности.

В последнее время китайские потребители стали очень тщательно относиться к качеству товара и предпочитают обращать больше внимания на высокое качество, чем на раскрученный бренд, поэтому "Русский стандарт" будет очень внимательно выбирать производителей, которые будут представлены в российском павильоне на Аlibaba. Весь товар будет проходить тщательную сертификацию и проверку качества.

В Российском павильоне платформы Alibaba будет представлен наиболее широкий ассортимент товаров разного направления, который не будет ограничиваться только продуктами питания или иными товарами определенной категории. Цель "Русского экспорта" представить Россию китайским потребителям наиболее широко и со всех сторон.

Сейчас между "Русским экспортом" и Aliboba согласуются и обсуждаются все параметры и детали контракта. Предполагается, что контракт в окончательной своей редакции будет подписан в конце августа - начале сентября.

Специально для mmgp.ru

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/591c5c9c53d48
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