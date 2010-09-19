Российский сервис аренды горнолыжного оборудования GetSki привлек $1 млн инвестиций

Российский сервис аренды горнолыжного оборудования GetSki получил 1 миллион долларов инвестиций. Текущее финансирование предоставил Александр Плигин – менеджер приватного венчурного фонда Invasta Capital. О данном событии журналистам рассказали сотрудники стартапа.
Взамен на предоставленные инвестиции Плигину выделили 33% долю в компании GetSki. При этом оценочная стоимость этого проекта достигла 3 миллионов долларов.
Привлеченное финансирование компания использует для последующего масштабирования своего проекта и запуска множества других пунктов заказа. Кроме того, GetSki намерена создать новый сервис GetRent, в котором можно будет взять на прокат велосипеды, гироскутеры, электросамокаты и остальные летние виды транспорта. На протяжении текущего года GetSki собирается запустить 15 подобных точек во всех крупных российских городах.
Данный стартап основали в середине прошлого года Сережа Алексеев и Кирилл Кочергин. Сервис функционирует в пригороде Сочи, где располагается крупный горнолыжный курорт с названием «Роза Хутор». Проект предоставляет возможность арендовать лыжи и сноуборды, при этом присутствует и опция доставки заказа курьером.
Венчурный фонд Invasta Capital ориентирован преимущественно на финансировании химической и нефтехимической отрасли, и высокотехнологичных стартапов. Среди своих активов Плигин имеет доли в таких проектах, как «Стриж-Телематика», а также «Вавиот», разрабатывающих технологии дистанционного получения показаний различных измерительных приборов ЖКХ. Кроме того, он инвестировал в целый ряд стартапов по изготовлению химических веществ.
По материалам vc.ru
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