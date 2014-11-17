inik1080



Пол: Мужской Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 17.11.2014 Сообщений: 5,647 Благодарностей: 909 УГ: 5 КП: 0.117 подарки

Серия инвестиционных монет "Достопримечательности Британии" дебютирует с Биг-Бена

Продолжающийся выпуск серебряных инвестиционных монет от крупных игроков подхватил Королевский монетный двор, выпустив первую из четырех в серии "Достопримечательности Британии" монету. Некоторые могут узнать в дизайне этой монеты схожесть с тем, что была в наборе их четырех монет, выпущенных в июне 2014. Тогда дизайнерами выступили Лаура Клэнси и Глин Дэвис, а сами монеты были слегка окрашены. Этот же дизайн был снова использован в декабре 2014 года на монете в 100 фунтов стерлингов, правда в несколько модифицированном виде (было добавлено больше деревьев и убран цвет). Тогда тираж составлял 50 000 экземпляров.



Теперь монетный двор решил снова использовать тот же дизайн на инвестиционной монете, весом в 1 унцию. Ее тираж ограничен 50 000 экземплярами и выполнена она из серебра 999-й пробы. Монета продается в упакованном виде и ее стоимость составляет порядка 23 долларов США. Купить можно у дистрибьюторов APMEX в США, LPM в Азии, а также у нескольких других компаний. Вне сомнения, это интересная монета и она подтверждает, что Королевский монетный двор заинтересован в не совсем нумизматическом рынке инвестиционных монет.





Как уже было упомянуто, в наборе 2014 года было 4 монеты, и они будут выпущены снова уже в этой серии. На них были изображены такие достопримечательности Британии, как Букингемский дворец, Тауэрский мост и Трафальгарская площадь, так что поклонники такого рода дизайна смогут приобрести полную коллекцию.





Монета изображает Башню Елизаветы, которая выделяется в северном конце Вестминстерского дворца. Считается, что она является одной из самых знаковых и узнаваемых достопримечательностей Лондона. Некоторые туристы считают, что Биг-Бен - это часы, но на самом деле это колокол, носящий знаменитое прозвище, которые был так назван в честь сэра Бенджамина Холла, Первого Уполномоченного по Работам 1855-1858 годов. Оригинальный колокол был отлит в 1856 году, но быстро раскололся. Он был переделан в 1858 году, но и следующий постигла та же участь. В конце концов стали использовать более легкий молоток, который ударял в другую часть все еще поврежденного колокола, придавая звуку ту отличительную черту, что знакома и сегодня.



Номинал монеты: 2 фунта стерлингов

Металл: серебро 999-й пробы

Вес: 31,1 грамма

Диаметр: 38,61 мм

Тираж: 50 000 экземпляров.



Уникальность



Специально для mmgp.ru Продолжающийся выпуск серебряных инвестиционных монет от крупных игроков подхватил Королевский монетный двор, выпустив первую из четырех в серии "Достопримечательности Британии" монету. Некоторые могут узнать в дизайне этой монеты схожесть с тем, что была в наборе их четырех монет, выпущенных в июне 2014. Тогда дизайнерами выступили Лаура Клэнси и Глин Дэвис, а сами монеты были слегка окрашены. Этот же дизайн был снова использован в декабре 2014 года на монете в 100 фунтов стерлингов, правда в несколько модифицированном виде (было добавлено больше деревьев и убран цвет). Тогда тираж составлял 50 000 экземпляров.Теперь монетный двор решил снова использовать тот же дизайн на инвестиционной монете, весом в 1 унцию. Ее тираж ограничен 50 000 экземплярами и выполнена она из серебра 999-й пробы. Монета продается в упакованном виде и ее стоимость составляет порядка 23 долларов США. Купить можно у дистрибьюторов APMEX в США, LPM в Азии, а также у нескольких других компаний. Вне сомнения, это интересная монета и она подтверждает, что Королевский монетный двор заинтересован в не совсем нумизматическом рынке инвестиционных монет.Как уже было упомянуто, в наборе 2014 года было 4 монеты, и они будут выпущены снова уже в этой серии. На них были изображены такие достопримечательности Британии, как Букингемский дворец, Тауэрский мост и Трафальгарская площадь, так что поклонники такого рода дизайна смогут приобрести полную коллекцию.Монета изображает Башню Елизаветы, которая выделяется в северном конце Вестминстерского дворца. Считается, что она является одной из самых знаковых и узнаваемых достопримечательностей Лондона. Некоторые туристы считают, что Биг-Бен - это часы, но на самом деле это колокол, носящий знаменитое прозвище, которые был так назван в честь сэра Бенджамина Холла, Первого Уполномоченного по Работам 1855-1858 годов. Оригинальный колокол был отлит в 1856 году, но быстро раскололся. Он был переделан в 1858 году, но и следующий постигла та же участь. В конце концов стали использовать более легкий молоток, который ударял в другую часть все еще поврежденного колокола, придавая звуку ту отличительную черту, что знакома и сегодня.Номинал монеты: 2 фунта стерлинговМеталл: серебро 999-й пробыВес: 31,1 граммаДиаметр: 38,61 ммТираж: 50 000 экземпляров.Специально для mmgp.ru

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