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Компания Илона Маска разработала систему, которая тренирует роботов в VR

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Старый Сегодня, 18:12
#1
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Компания Илона Маска разработала систему, которая тренирует роботов в VR
Исследовательская компания Open AI, занимающаяся искусственным интеллектом, созданная Илоном Маском, предложила новый метод обучения роботов — демонстрировать им задачу в виртуальной реальности. Некоммерческая организация, получившая инвестиции в размере $ 1 млрд, подготовила алгоритм самообучения для выполнения задачи после того, как человек проделывает нужную работу в виртуальной реальности.



В исходном примере задача заключалась в складывании цветных блоков. Команда использовала запрограммированный робот для воспроизведения человеческого поведения, показанного во время демонстрации в виртуальной среде. Во вторник компания OpenAI написала в своем блоге: «Мы разработали и внедрили новый алгоритм обучения, основанный на подражании поведения. Теперь человек сможет учить роботов выполнять новые задачи с помощью их выполнения в виртуальной реальности».



Компания объяснила, что алгоритм основан на двух нейронных сетях, которые представляют собой компьютерные системы, основанные на человеческом мозге. Одна из нейронных сетей отвечает за видение, а другая — за имитацию движений. Сеть видения обучается сотнями тысяч имитированных изображений с различными комбинациями освещения, текстур и объектов. А имитационная сеть наблюдает за объектами, обрабатывает их, чтобы определить намерение задачи, а затем выполняет ее, начиная с любой другой начальной конфигурации.
Хотя алгоритм был успешно использован для того, чтобы расставлять блоки, компания OpenAI заявила, что инновационный метод можно использовать для других задач.

Перевод специально для mmgp.ru

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Alcest (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:51
#2
Мастер
 
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Re: Компания Илона Маска разработала систему, которая тренирует роботов в VR
Lonsdayl, я думаю с раскруткой компании у Маска проблем не будет
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