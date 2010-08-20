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Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
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Сегодня, 19:07
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Сегодня, 18:02
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#1
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Модератор
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,826
Благодарностей: 3,213
УГ: 3
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darknet-crypto.com - DNETDarknet (DNET)
Торговый символ:
DNET
Год основания:
30.01.2016
Протокол генерации:
PoW/PoS
Основатель:
StakeBox
Алгоритм:
Quark
Всего монет:
43 199 500 DNET
Сайт: darknet-crypto.com
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Сегодня, 19:07
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