Платежная система Payza объявила о полной интеграции с биткоином

Популярная платежная система Payza объявила о добавлении в свой электронный кошелек целого ряда новых сервисов, связанных с биткоином. В частности, отныне пользователи системы могут использовать криптовалюту наряду с другими фиатными валютами и отправлять ее друг другу, не покидая платформу.
Впервые Payza начала предлагать связанные с биткоином услуги еще в августе 2014 года, добавив возможности покупки криптовалюты при помощи имеющихся на счету средств. Позже была добавлена опция продажи биткоина с целью пополнения счетов, предполагающая автоматическую конвертацию средств по обновляющемуся в режиме реального времени курсу.
Теперь список сервисов пополнил мгновенный обмен биткоина на традиционные валюты, а также возможность хранить криптовалюту в электронном кошельке наряду с другими поддерживаемыми фиатными валютами.
Дополнительно у пользователей Payza теперь есть возможность отправлять биткоины друг другу. При этом, как отмечается в пресс-релизе компании, если стандартная комиссия для подобного рода операций в фиатных валютах составляет 2.9% + $0.30, то для биткоина она оказывается значительно ниже — 1.2% от суммы транзакции.
Компания также считает, что новые опции будут пользоваться повышенным спросом у мерчантов. В мае 2015 года Payza добавила возможность принимать биткоин в качестве оплаты за продаваемые товары и услуги, конвертируя его моментально в USD. Теперь у мерчантов есть возможность выбора: конвертировать криптовалюту в фиат или сохранять ее на своих счетах.
При этом, если биткоин-транзакции необратимы, все покупки, совершенные при помощи криптовалюты через Payza, отныне будут защищены сервисом разрешения споров между покупателями и продавцами.
В планах Payza дальнейшее расширение услуг, связанных с биткоином. Одной из новых опций должна стать возможность обмена биткоина и пополнения банковских карт в долларах, однако компания также строит планы и в отношении других криптовалют.
«Мы хотим запустить полноценный сервис обмена криптовалют и предоставить возможность обмена не только биткоина, но и нескольких десятков других криптовалют. Все это будет происходить в пределах аккаунта Payza», — сказал вице-президент компании Фирос Патель.
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