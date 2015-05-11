Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,992 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Акции Qiwi выросли на 10% на фоне роста прибыли

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:48
#1
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 3,297
Благодарностей: 1,672
УГ: 21
КП: 0.101
подарки
Акции Qiwi выросли на 10% на фоне роста прибыли
Чистая прибыль Qiwi по итогам 1 квартала 2017 года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая прибыль Qiwi по итогам 1 квартала 2017 года согласно данным бухгалтерской отчетности составила 1.2 миллиарда рублей.

При этом общая выручка за 1 квартал увеличилась на 16% и составила 2.9 миллиарда рублей.

По словам руководства платежной системы наблюдается улучшение экономических показателей и общей ситуации на ключевых для компании направлениях деятельности.

Предполагается, что повысится и общая прибыль платежной системы за 2017 год. Всего запланировано, что чистая прибыль по итогам 2017 года вырастет на 12%-17% по сравнению с прошлым годом без учета расходов на создание, рекламу и распространение беспроцентной кредитной карты "Совесть". Карта "Совесть" это новый продукт от Qiwi. В 2017 году начнется его распространение, продвижение и рекламы, на что потребуются большие затраты. С учетом затрат на "Совесть" в 2017 году общая прибыль уменьшится на 15% - 30% по сравнению с прошлым годом.

С учетом полученной прибыли акционеры Qiwi за 1 квартал получат дивиденды из расчета 22 цента за акцию. Предполагается, что дивиденды будут выплачены 31 мая.

Московская биржа положительно отреагировала на данные отчетности Qiwi. Увеличение квартальной прибыли на 3% вызвало повышение стоимости акций на 10%. На данный момент торги остановились на отметке 1231 рубль за 1 акцию.

Qiwi является популярным на территории России платежным сервисом, позволяющим производить платежи с различных устройств, в том числе и мобильных. Зарегистрирована Qiwi в Москве. Платежи можно делать через терминалы Qiwi, которые расположены по всей России, через интернет. Появилась Qiwi в 2007 году.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/591c53f765fa5
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.
CMETraders. Carbon7. Reborn.
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:07
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акции компании Adobe Systems выросли в цене на фоне опубликованной статистики Whore65 Новости в мире финансов и инвестиций 2 22.03.2017 19:29
Цены на нефть выросли на 5% на фоне данных ОПЕК Mracobec Новости в мире финансов и инвестиций 25 18.11.2016 15:14
Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 36 10.07.2016 00:52
Российские акции и облигации подешевели на фоне роста геополитической напряженности MR-Donald Новости в мире финансов и инвестиций 2 28.11.2015 12:43
На фоне господдержки ипотеки выросли цены на новостройки sum iskorka Недвижимость 0 11.05.2015 15:12

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Ярослав Яценко
Green Fund - green-fund.org
От Ярослав Яценко в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
EATHYIP - eathyip.com
От NBKua в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар RichShelest
Как лучше сформировать портфель из пифов
От RichShelest в разделе «Доверительное управление»
Аватар monhyip
moneyfromforex moneyfromforex.com
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ray'D
Regal Fund Diversified, Inc. - www.regalfund.com
От Ray'D в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет Sergiusel: 679766 (Forex Trend)
От Сергей Лазарев 1154377574 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
410,992
Тем
469,951
Сообщений
11,617,634

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube