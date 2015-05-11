Акции Qiwi выросли на 10% на фоне роста прибыли

Чистая прибыль Qiwi по итогам 1 квартала 2017 года выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая прибыль Qiwi по итогам 1 квартала 2017 года согласно данным бухгалтерской отчетности составила 1.2 миллиарда рублей.
При этом общая выручка за 1 квартал увеличилась на 16% и составила 2.9 миллиарда рублей.
По словам руководства платежной системы наблюдается улучшение экономических показателей и общей ситуации на ключевых для компании направлениях деятельности.
Предполагается, что повысится и общая прибыль платежной системы за 2017 год. Всего запланировано, что чистая прибыль по итогам 2017 года вырастет на 12%-17% по сравнению с прошлым годом без учета расходов на создание, рекламу и распространение беспроцентной кредитной карты "Совесть". Карта "Совесть" это новый продукт от Qiwi. В 2017 году начнется его распространение, продвижение и рекламы, на что потребуются большие затраты. С учетом затрат на "Совесть" в 2017 году общая прибыль уменьшится на 15% - 30% по сравнению с прошлым годом.
С учетом полученной прибыли акционеры Qiwi за 1 квартал получат дивиденды из расчета 22 цента за акцию. Предполагается, что дивиденды будут выплачены 31 мая.
Московская биржа положительно отреагировала на данные отчетности Qiwi. Увеличение квартальной прибыли на 3% вызвало повышение стоимости акций на 10%. На данный момент торги остановились на отметке 1231 рубль за 1 акцию.
Qiwi является популярным на территории России платежным сервисом, позволяющим производить платежи с различных устройств, в том числе и мобильных. Зарегистрирована Qiwi в Москве. Платежи можно делать через терминалы Qiwi, которые расположены по всей России, через интернет. Появилась Qiwi в 2007 году.
Специально для mmgp.ru
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