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JobTeaser привлек €15 миллионов, чтобы помочь студентам найти работу

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JobTeaser привлек €15 миллионов, чтобы помочь студентам найти работу

Расположенная в Париже (Франция) компания JobTeaser, предоставляющая рекрутинговую платформу, непосредственно интегрированную в более чем 200 европейских университетов, получила 15 миллионов долларов венчурного финансирования. Раунд возглавила компания Alven Capital при участии IDinvest и Korelya Capital.

Компания намерена использовать полученные средства для ускорения процесса интернационализации.

Под руководством Адриена Ледо (генеральный директор и соучредитель) и Николя Ломбара (главный операционный директор и соучредитель), компания JobTeaser предоставляет платформу для набора персонала, которая напрямую интегрируется в высшие учебные заведения Европы, что позволяет студентам получить доступ к возможностям трудоустройства в более чем 1000 компаний. Студенты могут получить доступ к профессиональным советам и информации с помощью 2000 информационных видеороликов (корпоративные видеоролики, видео, показывающее функции сотрудников, процесс найма и многое другое), а также выбрать понравившееся из более 6000 предложений работы и стажировки.


Сейчас в системе зарегистрировано более 600 000 студентов из более 200 университетов в 11 странах, в том числе Политехническая школа, Высшая школа экономических и коммерческих наук, Университет Париж-Дофин, Национальная школа мостов и дорог, Высшая национальная школа передовых технологий и многие другие.


Среди компаний-партнеров можно встретить такие всемирно известные компании, как Amazon, Arkema, BMW France, BNP Paribas, Bosch, Coca-Cola, General Electric и другие.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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