Нью-Йорк стал самым дорогим местом в мире для строительного бизнеса







Джон Роббинс, управляющий директор компании Turner & Townsend в США, связал высокие издержки строительства с ростом заработной платы, которая в среднем для фирмы составляет $ 100 в час — одна из самых высоких зарплат в мире. Кроме того, в Нью-Йорке наблюдается увеличение плотности зданий, что делает проекты компании более сложными и дорогостоящими.



«В городе настолько большая активность, что она сказывается на строительном бизнесе. Мы сталкиваемся с огромными логистическими проблемами, такими как доставка и хранение материалов, - сказал Роббинс. – В связи с этим растут расходы на рабочую силу. Работники профсоюза получают высокие зарплаты, и теперь, когда работники, не входящие в профсоюз, стали более квалифицированными, начали получать повышенные зарплаты». В докладе также отмечается, что строительным бум привел к нехватке как материалов, так и рабочей силы, в связи с чем расходы снова увеличились. Компания Turner & Townsend подсчитали, что в 2016 году на строительство потратили $ 43 млрд, и показатель будет постоянно расти. В 2017 году расходы увеличится на 3,5% по мере продолжения роста ряда крупных проектов, включая Hudson Yards, One Vanderbilt и множество жилых небоскребов.



