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Украинский стартап Luciding вывел свой гаджет для осознанных снов на Kickstarter

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Украинский стартап Luciding вывел свой гаджет для осознанных снов на Kickstarter


Знаменитый проект из Украины Luciding начал сбор средств на краудфандинговой платформе Kickstarter для собственного уникального девайса LucidCatcher. Главная задача данной кампании – привлечь 75 тысяч долларов, на текущий момент стартап уже привлек свыше 14 тысяч долларов. Причем эта краудфандинговая кампания еще будет проходить целых 33 дня.

Стартап разработал инновационный прибор LucidCatcher, предназначенный для приобретения навыков осознанных сновидений и изготовленный в форме головной повязки. Данный гаджет пользователь надевает, перед тем как лечь спать. Стоит отметить, что осознанные сновидения позволяют спящему человеку четко осмыслить, что он находится во сне и благодаря этому выполнять любые желаемые действия.

Сами стартаперы именуют свой продукт «йогой для сновидений». В позапрошлом году журналист издания AIN.UA в виде опытного эксперимента 7 дней ложился спать с девайсом Luciding на голове (в то время это еще был один из первых прототипов устройства).



Данный гаджет функционирует аналогично прибору для измерения электроэнцефалограммы, постоянно мониторя активность мозга и оперативно выясняя, когда у человека наступает период быстрого сна. В это время устройство автоматически запускается и отсылает мозгу специальный электросигнал, помогающий человеку осмыслить, что он находится во сне.

В соответствии с планами по дальнейшему продвижению этого инновационного решения, уже в конце лета 2017 года стартап собирается запустить его серийное изготовление, а в следующем году – начать продажу пользовательского варианта устройства (в текущем году стартаперы создали версию, предназначенную для разработчиков).

Стоит отметить, что стартап Luciding уже не один год трудится над своим компактным девайсом для осознанных снов. Примечательно, что в 2014 году данный проект занял 4-е место, попав в топ-10 наилучших украинских стартапов, а в 2016 году его команда многократно ставала финалистом различных международных соревнований, проводимых среди стартапов, и в результате получала инвестиции.

По материалам ain.ua

https://text.ru/antiplagiat/591c3e3fca948
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