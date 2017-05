veranika55 Профессионал

Пол: Женский Инвестирую в: HYIP Регистрация: 06.01.2016 Сообщений: 3,295 Благодарностей: 1,672 УГ: 21 КП: 0.101 подарки

Спрос на Синегальские Еврооблигации в 8 раз превысил предложение



Сенегал выпустил Еврооблигаций на $1,1 млрд., что в восемь раз превысило предложение, так как инвесторы сделали ставку на политическую стабильность в одной из наиболее динамично развивающихся стран Африки.



В этой западноафриканской стране продали бумаги со сроком возмещения в 16 лет во вторник, 16 мая с доходностью в 6,25%, тогда как изначально предлагалось 6,5 процента. Инвесторы разместили заказов на покупку на $9.3 млрд. по заявлению Министерства экономики. Вырученные деньги будут использоваться для реализации инфраструктурных проектов, в том числе для улучшения местного железнодорожного транспорта и энергетики.



Экономические перспективы в Сенегале выросли из-за обнаружения месторождений по морской добыче нефти и газа. Kosmos Energy Ltd. объявила об открытии газового месторождения в этом месяце, запасы которого в шесть раз больше, чем в Великобритания ежегодно потребляет. Предполагается, что экономика вырастет на 6,8% в этом году, что больше всего в Африке к югу от Сахары после Эфиопии и Берега слоновой кости, по данным Международного валютного фонда.



JPMorgan Chase & Co., Natixis SA, Societe Generale SA, Citibank Inc. и Standard Chartered Plc были ответственными за продажу первого международного выпуска облигаций Сенегала с 2014 года. Предложение поступило после того, как региональный сосед - Берег слоновой кости, где разразился мятеж, который был подавлен во вторник, предложил продать облигаций на сумму около $2 млрд. к началу июня.



Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам

https://www.bloomberg.com/news/artic...lion-of-orders



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/591c4203910a8 Сенегал выпустил Еврооблигаций на $1,1 млрд., что в восемь раз превысило предложение, так как инвесторы сделали ставку на политическую стабильность в одной из наиболее динамично развивающихся стран Африки.В этой западноафриканской стране продали бумаги со сроком возмещения в 16 лет во вторник, 16 мая с доходностью в 6,25%, тогда как изначально предлагалось 6,5 процента. Инвесторы разместили заказов на покупку на $9.3 млрд. по заявлению Министерства экономики. Вырученные деньги будут использоваться для реализации инфраструктурных проектов, в том числе для улучшения местного железнодорожного транспорта и энергетики.Экономические перспективы в Сенегале выросли из-за обнаружения месторождений по морской добыче нефти и газа. Kosmos Energy Ltd. объявила об открытии газового месторождения в этом месяце, запасы которого в шесть раз больше, чем в Великобритания ежегодно потребляет. Предполагается, что экономика вырастет на 6,8% в этом году, что больше всего в Африке к югу от Сахары после Эфиопии и Берега слоновой кости, по данным Международного валютного фонда.JPMorgan Chase & Co., Natixis SA, Societe Generale SA, Citibank Inc. и Standard Chartered Plc были ответственными за продажу первого международного выпуска облигаций Сенегала с 2014 года. Предложение поступило после того, как региональный сосед - Берег слоновой кости, где разразился мятеж, который был подавлен во вторник, предложил продать облигаций на сумму около $2 млрд. к началу июня.Специально для mmgp.ruПереведено по материалам100% уникальный текст

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Все новинки в одном месте. CryptoFinance.Trade.

CMETraders. Carbon7. Reborn. __________________