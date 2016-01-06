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Спрос на Синегальские Еврооблигации в 8 раз превысил предложение

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Спрос на Синегальские Еврооблигации в 8 раз превысил предложение


Сенегал выпустил Еврооблигаций на $1,1 млрд., что в восемь раз превысило предложение, так как инвесторы сделали ставку на политическую стабильность в одной из наиболее динамично развивающихся стран Африки.

В этой западноафриканской стране продали бумаги со сроком возмещения в 16 лет во вторник, 16 мая с доходностью в 6,25%, тогда как изначально предлагалось 6,5 процента. Инвесторы разместили заказов на покупку на $9.3 млрд. по заявлению Министерства экономики. Вырученные деньги будут использоваться для реализации инфраструктурных проектов, в том числе для улучшения местного железнодорожного транспорта и энергетики.

Экономические перспективы в Сенегале выросли из-за обнаружения месторождений по морской добыче нефти и газа. Kosmos Energy Ltd. объявила об открытии газового месторождения в этом месяце, запасы которого в шесть раз больше, чем в Великобритания ежегодно потребляет. Предполагается, что экономика вырастет на 6,8% в этом году, что больше всего в Африке к югу от Сахары после Эфиопии и Берега слоновой кости, по данным Международного валютного фонда.

JPMorgan Chase & Co., Natixis SA, Societe Generale SA, Citibank Inc. и Standard Chartered Plc были ответственными за продажу первого международного выпуска облигаций Сенегала с 2014 года. Предложение поступило после того, как региональный сосед - Берег слоновой кости, где разразился мятеж, который был подавлен во вторник, предложил продать облигаций на сумму около $2 млрд. к началу июня.

Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
https://www.bloomberg.com/news/artic...lion-of-orders

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/591c4203910a8
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