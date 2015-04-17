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Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,761 Благодарностей: 899 УГ: 20 КП: 0.172 подарки

Telr привлекла $3 млн в свою онлайн-платформу по моментальным способам оплаты





Сообщается, что компания Телр ("



Эти инвестиции будут использоваться для создания и расширения предложения по основному продукту Telr, а также для внедрения новых методов оплаты и для экспансии этой компании на другие рынки и особенно Индии. А кроме того, часть полученных средств через партнеров этого проекта пойдет в создание экосистемы для малых и средних предприятий стремящихся запустить свой бизнес в сети, как к примеру, открытие своего Интернет-магазина или предоставление краткосрочного кредитования для нужд населения.



И как прокомментировал это событие г-н Сириш Кумар (Sirish Kumar): "Буквально с момента своего основания в 2014 году, компания Telr гордится тем, что предоставляет своим клиентам полную технологическую онлайн-платформу для осуществления финансовых транзакций, которая включает себя борьбу с мошенничеством, социальную коммерцию, а также возможности в области клиринга и взаиморасчётов. Таким образом, вливание в нашу компанию новых средств в раунде финансирования серии "B" поможет Telr не только поддержать свой основной продукт, но и также ещё внедрить у нас инновационные способы оплаты. А кроме того, пока мы сосредотачиваемся на более глубоком проникновении в ОАЭ, Индию, Саудовскую Аравию, Египет и Индонезию, то одновременно эти средства будут способствовать нашему постоянному расширению и на другие развивающиеся рынки региона."



Здесь стоит отдельно сказать, что Telr - это агрегатор платежных шлюзов с множеством способов оплаты, таких как: банковские карты и платежи через онлайн-банкинг, предлагающий набор унифицированных API и инструментов, которые позволяют компаниям принимать и управлять онлайн-платежами через сеть Интернет, а также с помощью мобильных приложений и через соответствующие опции в соцсетях.



С ростом объемов транзакций на сумму более 500 миллионов долл. США ежегодно компания Telr надеется уже к концу этого года обработать финансовых транзакций на общую сумму 1 млрд долл. США.



И ранее Telr уже привлекала средства инвесторов из Сингапура и Ближнего Востока, включая такие венчурные фонды как Hatcher и iMena Holdings. Таким образом, способы оплаты Telr позволяют компаниям моментально принимать и управлять платежами через сеть Интернет, мобильные приложения и социальные сети, что в современных условиях крайне важно для любого бизнеса.





Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/591c3bf61e226 Сообщается, что компания Телр (" Telr ") из Объединенных Арабских Эмиратов, представляющая собой агрегатор онлайн-платежей для осуществления финансовых транзакций клиентами этой компании в странах Ближнего Востока, а также в Юго-Восточной Азии и Индии, привлекла в раунде финансирования серии "B" 3 млн долл. США и эти средства поступили из инвестиционного фонда Innovations East, который управляется менеджерами с большим опытом работы рынках и сфере онлайн-платежей.Эти инвестиции будут использоваться для создания и расширения предложения по основному продукту Telr, а также для внедрения новых методов оплаты и для экспансии этой компании на другие рынки и особенно Индии. А кроме того, часть полученных средств через партнеров этого проекта пойдет в создание экосистемы для малых и средних предприятий стремящихся запустить свой бизнес в сети, как к примеру, открытие своего Интернет-магазина или предоставление краткосрочного кредитования для нужд населения.И как прокомментировал это событие г-н Сириш Кумар (Sirish Kumar): "Буквально с момента своего основания в 2014 году, компания Telr гордится тем, что предоставляет своим клиентам полную технологическую онлайн-платформу для осуществления финансовых транзакций, которая включает себя борьбу с мошенничеством, социальную коммерцию, а также возможности в области клиринга и взаиморасчётов. Таким образом, вливание в нашу компанию новых средств в раунде финансирования серии "B" поможет Telr не только поддержать свой основной продукт, но и также ещё внедрить у нас инновационные способы оплаты. А кроме того, пока мы сосредотачиваемся на более глубоком проникновении в ОАЭ, Индию, Саудовскую Аравию, Египет и Индонезию, то одновременно эти средства будут способствовать нашему постоянному расширению и на другие развивающиеся рынки региона."Здесь стоит отдельно сказать, что Telr - это агрегатор платежных шлюзов с множеством способов оплаты, таких как: банковские карты и платежи через онлайн-банкинг, предлагающий набор унифицированных API и инструментов, которые позволяют компаниям принимать и управлять онлайн-платежами через сеть Интернет, а также с помощью мобильных приложений и через соответствующие опции в соцсетях.С ростом объемов транзакций на сумму более 500 миллионов долл. США ежегодно компания Telr надеется уже к концу этого года обработать финансовых транзакций на общую сумму 1 млрд долл. США.И ранее Telr уже привлекала средства инвесторов из Сингапура и Ближнего Востока, включая такие венчурные фонды как Hatcher и iMena Holdings. Таким образом, способы оплаты Telr позволяют компаниям моментально принимать и управлять платежами через сеть Интернет, мобильные приложения и социальные сети, что в современных условиях крайне важно для любого бизнеса.Перевод специально для mmgp.ru источник

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