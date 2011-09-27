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Mocana привлекла $11 млн для улучшения безопасности IoT

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Mocana привлекла $11 млн для улучшения безопасности IoT

Компания Mocana Corp. занимается разработкой систем безопасности для интернет-вещей(IoT), сообщила о привлечении $11 млн инвестиций. В новом раунде приняли участие венчурные фонды Sway Ventures, Shasta Ventures, Trident Capital Fund и GE Ventures.

Mocana основана еще в 2004 году и с момента создания, занимается разработкой систем безопасности для интернет-вещей в промышленных масштабах. Сама по себе, платформа является еще одной ступенью защиты между хакером и получения полного доступа для управления определенным устройством. Когда злоумышленнику удалось преодолеть брэндмауер и получить доступ к компьютеру внутри сети, устройство проверяет достоверность передаваемых данных, что дает возможность защитить себя от нежелательных загрузок - заблокировать их.

В последней версии платформы IoT Security Platform, появился новый уровень защиты, своеобразный "механизм доверия" использующий функции безопасности от производителей чипов ARM Ltd. и Intel Corp., наряду с автоматизацией проверки сертификатов обеспечивающих сверку передаваемых/загружаемых данных в систему взаимодействия промышленных IoT.

Как заявил главный исполнительный директор Mocana Уильям Диотте, основной миссией компании стало обеспечение защиты миллиардов устройств, таких как интернет-вещи. Многие хакеры пользуются пренебрежением к усилению систем безопасности на промышленных предприятиях, что дает возможность беспрепятственного доступа к внутренней сети компаний, и нарушения их функциональной целостности. Все это приводит к финансовым потерям со стороны производства.

Среди клиентов компании можно увидеть таких промышленных гигантов, как Panasonic Corp., General Electric Co., Siemens AG и другие. В сотрудничестве с Linux Foundation, группа разработчиков работает над созданием безопасной экосистемы для взаимодействия интернет-вещей.

К нынешнему моменту, компании удалось собрать $76 млн инвестиций.

Перевод специально для MMGP.ru

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инвестиции, технологии
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