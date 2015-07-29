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Гонконг продал место под строительство девелоперу за рекордные $3 млрд.

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Гонконг продал место под строительство девелоперу за рекордные $3 млрд.


Henderson Land Development Co. перебила цену восьми других девелоперов, заплатив рекордные 23,3 млрд. гонконгских долларов ($3 млрд.) за первый коммерческий земельный участок, который был продан Правительством Гонконга в Центральном районе с 1996 года.

"Henderson Land Development Co. перебил в цене местных конкурентов, включая подразделения Cheung Kong Property Holdings Ltd. и Wharf Holdings Ltd.," - заявил во вторник, 16 мая Департамент земель. Фирма собирается построить небоскреб для офисов.

Недвижимость, проданная за рекордную цену, в настоящее время используемая как парковка, наиболее актуально подчеркивает высокий спрос на офисные помещения в центре. С момента того, как MTR Corp. продала участок водоема под территорию Международного финансового центра в 1996 году, в этом районе больше ничего не продавалось. Уровень свободных площадей в данном районе в первом квартале этого года составлял около 1,5%, по данным CBRE Group Inc.

По мнению аналитиков из-за высоких цен на недвижимость Henderson Land Development Co. должна рассмотреть вопрос о привлечении партнера, чтобы разделить риски.

Офисные помещения в центре являются самыми дорогими в мире, по данным исследования компании CBRE, произведенного в марте. Они опередили такие дорогие районы как округа Пекина, Гонконгский West Kowloon, Лондонский West End, midtown Manhattan и Tokyo.

Цена за квадратный фут составляет HK 50,000$, свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg, сделанные исходя из максимальной общей площади 465,000 квадратных метров.

Для сравнения:

Рекордную цену для коммерческого здания в размере HK$36,200 на квадратный фут, China Evergrande Group выплатила в 2015 году.
В марте согласно данным ежедневной газеты Apple Daily, было выплачено $39,700 за квадратный фут за помещения на 9 Queen’s Road Central, которые являются наиболее дорогими офисными помещениями.

Только одна из девяти претендующих на покупку недвижимости компаний была с материка, что указывает на охлаждение интереса со стороны китайских покупателей, в отличии от трех недавно проведенных земельных аукционов для строительства жилья, где по крайней мере треть участников была из материкового бизнеса. Раньше китайские участники, такие как HNA Group Co. раскупили участки в Гонконге.

Купленное здание парковки в центре, расположено недалеко от знаменитого небоскреба Банка Китая и миллиардера Li Ka-shing’s Cheung Kong Center. В прошлом году, Colliers International подсчитали, что собственность стоит от HK$15,8 млрд. до HK$17 млрд. (а продана она была за HK$ 23.3 млрд.)

Henderson Land Development Co. заявила, что будет финансировать покупку за счет своих внутренних резервов и банковского финансирования, и планирует завершить строительство офисного здания с торговыми объектами к 2022 году.

Агрессивные торги за коммерческую недвижимость резко увеличили спрос со стороны застройщиков на земли для жилищного строительства на фоне рекордных цен на дома, делая рынок жилья еще наименее доступным.

Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
https://www.bloomberg.com/news/artic...cord-3-billion

https://text.ru/antiplagiat/591c344bb3d73
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Последний раз редактировалось veranika55; Сегодня в 15:39.
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