Гонконг продал место под строительство девелоперу за рекордные $3 млрд.



Henderson Land Development Co. перебила цену восьми других девелоперов, заплатив рекордные 23,3 млрд. гонконгских долларов ($3 млрд.) за первый коммерческий земельный участок, который был продан Правительством Гонконга в Центральном районе с 1996 года.



"Henderson Land Development Co. перебил в цене местных конкурентов, включая подразделения Cheung Kong Property Holdings Ltd. и Wharf Holdings Ltd.," - заявил во вторник, 16 мая Департамент земель. Фирма собирается построить небоскреб для офисов.



Недвижимость, проданная за рекордную цену, в настоящее время используемая как парковка, наиболее актуально подчеркивает высокий спрос на офисные помещения в центре. С момента того, как MTR Corp. продала участок водоема под территорию Международного финансового центра в 1996 году, в этом районе больше ничего не продавалось. Уровень свободных площадей в данном районе в первом квартале этого года составлял около 1,5%, по данным CBRE Group Inc.



По мнению аналитиков из-за высоких цен на недвижимость Henderson Land Development Co. должна рассмотреть вопрос о привлечении партнера, чтобы разделить риски.



Офисные помещения в центре являются самыми дорогими в мире, по данным исследования компании CBRE, произведенного в марте. Они опередили такие дорогие районы как округа Пекина, Гонконгский West Kowloon, Лондонский West End, midtown Manhattan и Tokyo.



Цена за квадратный фут составляет HK 50,000$, свидетельствуют расчеты агентства Bloomberg, сделанные исходя из максимальной общей площади 465,000 квадратных метров.



Для сравнения:



Рекордную цену для коммерческого здания в размере HK$36,200 на квадратный фут, China Evergrande Group выплатила в 2015 году.

В марте согласно данным ежедневной газеты Apple Daily, было выплачено $39,700 за квадратный фут за помещения на 9 Queen’s Road Central, которые являются наиболее дорогими офисными помещениями.



Только одна из девяти претендующих на покупку недвижимости компаний была с материка, что указывает на охлаждение интереса со стороны китайских покупателей, в отличии от трех недавно проведенных земельных аукционов для строительства жилья, где по крайней мере треть участников была из материкового бизнеса. Раньше китайские участники, такие как HNA Group Co. раскупили участки в Гонконге.



Купленное здание парковки в центре, расположено недалеко от знаменитого небоскреба Банка Китая и миллиардера Li Ka-shing’s Cheung Kong Center. В прошлом году, Colliers International подсчитали, что собственность стоит от HK$15,8 млрд. до HK$17 млрд. (а продана она была за HK$ 23.3 млрд.)



Henderson Land Development Co. заявила, что будет финансировать покупку за счет своих внутренних резервов и банковского финансирования, и планирует завершить строительство офисного здания с торговыми объектами к 2022 году.



Агрессивные торги за коммерческую недвижимость резко увеличили спрос со стороны застройщиков на земли для жилищного строительства на фоне рекордных цен на дома, делая рынок жилья еще наименее доступным.



