zaharik1404



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Преимущества и недостатки индикаторных и безиндикаторных торговых систем. торговые системы форекс различаются между собой. Трейдеры могут их классифицировать различными способами. Один из таких способов, это определение, применяются ли, в торговой системе, индикаторы или нет. Торговые системы форекс так и называются, индикаторные и безиндикаторные. Есть, конечно, смешанные типы торговых систем, но сегодня хочу поговорить не о них. Просто у каждого метода есть свои сторонники, и было бы очень интересно почитать их доводы, в пользу своего выбора. Ну а я, как всегда, попробую привести свои аргументы в пользу каждого из методов. На мой взгляд, как плюсы, так и минусы есть у обеих торговых систем, потому точно определить, которые лучше, сложно. Во всяком случае, я затрудняюсь ответить на этот вопрос однозначно.



Давайте для начала определимся, что можно считать индикаторной или безиндикаторной торговой системой.



Индикаторные торговые системы.







Думаю, сразу понятно, что они должны использовать индикаторы форекс. Но о каких индикаторах идет речь, ведь по сути, все, что трейдер наносит на график, может считаться индикатором. Уровни, линии Фибоначчи, скользящее среднее или Машка, как говорят трейдеры. Так вот, из всего перечисленного, только скользящее среднее это индикатор, с которым система будет считаться именно индикаторной. Уровни и линии Фибоначчи не делают сами по себе торговую систему индикаторной. Разница в том, что скользящее среднее изменяет свои показания с движением цены, а уровни и линии статичны, как бы цена не менялась, они останутся там, куда их нанес трейдер. Самые различные сочетания всех этих Стохастиков, РСИ, МАКД и прочая, делает систему торговли индикаторной. Не имеет значения, найдете ли вы индикатор без перерисовки, он все равно изменяет показания с движением цены. Причем даже один подобный индикатор уже сделает систему таковой. То есть она никак не будет считаться безиндикаторной, если есть хотя бы один, подобный индикатор. Думаю, определение вполне понятное. Индикаторных систем существует очень много, ведь создано бесконечное число индикаторов, и любое сочетание их может давать новую торговую систему. Причем, не стоит забывать, что постоянно создаются все лучшие индикаторы форекс и процесс этот бесконечен.



Безиндикаторные торговые системы.







Определение, думаю, понятно интуитивно, это форекс без индикаторов.



Графический анализ.



Этим видом анализа увлекаюсь я сам, потому о нем говорить могу много, но тема у нас посвящена не ему, потому опишу кратко. Кому интересно узнать больше, заходите в форекс вход.



Свечные комбинации.



Так называемый Прайс экшн. Трейдер просто смотрит на то, как закрываются свечи и уже на основе этого принимает торговые решения. Имеет значение все, с какими хвостами закрываются свечи, величина тела, размер свечи по сравнению с предыдущей. В общем, желающих познакомиться ближе со свечным анализом, я отсылаю к литературе, ее достаточно в сети. Могу сказать, что вид анализа этот довольно эффективен. Я видел, как трейдеры открывали очень успешные сделки по свечным комбинациям. Часто, последователи этого анализа, строят графические уровни, чтобы оценить, какая у них появляется свечная комбинация. Все это можно назвать, свечной анализ.



Волновые разметки.



Трейдеры наносят разметки, согласно



Попробуем сравнить, что же лучше.



Вопрос, что лучше, скорее риторический, во всяком случае, как и писал, у меня ответа на него нет , возможно, вы поможете ответить на него, будет интересно почитать.



Для начала о безиндикаторных системах, они, на мой взгляд, более точны, то есть меньше у них ложных сигналов, лучше соотношение стоп профит, позволяют более гибко провести анализ ситуации. Но в этом и их недостаток, как это не парадоксально звучит. Все дело в том, что вся эта точность очень зависит от опыта трейдера форекс. Анализ ситуации, проводимой этими торговыми системами, во многом субъективен и зависит от личной оценки трейдера. Выбрать нужный экстремум, для построения уровня, например, различить свечную комбинацию. На форуме, среди трейдеров, часто возникают споры, кто более верно построил параллельный канал, треугольник, сделал волновую разметку. Это значит, что однозначных сигналов от этих систем получить сложно. Хотя, на рынке вообще нет ничего однозначного, если уж быть справедливым.



Как вы догадываетесь, в индикаторных системах все наоборот, они далеко не всегда отличаются точностью, потому что сигналы их, которые чаще основаны на средних показаниях цены, рассчитаны на общие, похожие ситуации, а не на конкретно эту. Но сигналы эти, однозначны, различить их может любой новичок. Ну, тут все просто, пересекла линия индикатора форекс некий уровень, например, открывается сделка, при этом, понятно, никаких двояких толкований быть не может. Эти системы значительно проще в работе. Еще, важное, на мой взгляд, преимущество, такие системы торговли значительно уменьшают влияние на результаты торговли, эмоций трейдера. Ну, у него нет лишних сомнений, верно ли он построил торговых роботов. Есть строгий алгоритм, задал его советнику форекс, и он торгует по нему. Автоматизировать безиндикаторные системы торговли практически невозможно.



В общем, попробуем подбить итог.



Индикаторные торговые системы более формализованы, чем безиндикаторные. Но при этом безиндикаторные более гибко подходят под каждую, конкретную ситуацию на рынке. Безиндикаторные торговые системы требуют от трейдера большего опыта, чем индикаторные. Индикаторные торговые системы проще автоматизировать.





Вот где то такое у меня мнение по этому вопросу, но я знаю, что дискуссии между сторонниками обоих методов, бывают весьма жаркие, потому, думаю, мое мнение в этой теме далеко не последнее. Как бы там ни было, интересно почитать мнение других трейдеров, что думаете вы, какой метод лучше?



Автор: zaharik1404

Исключительные права на статью принадлежат Что такое торговые системы , думаю, мало, кто не знает, если уж мы общаемся на форекс тематику. Норазличаются между собой. Трейдеры могут их классифицировать различными способами. Один из таких способов, это определение, применяются ли, в торговой системе, индикаторы или нет.так и называются, индикаторные и безиндикаторные. Есть, конечно, смешанные типы торговых систем, но сегодня хочу поговорить не о них. Просто у каждого метода есть свои сторонники, и было бы очень интересно почитать их доводы, в пользу своего выбора. Ну а я, как всегда, попробую привести свои аргументы в пользу каждого из методов. На мой взгляд, как плюсы, так и минусы есть у обеих торговых систем, потому точно определить, которые лучше, сложно. Во всяком случае, я затрудняюсь ответить на этот вопрос однозначно.Давайте для начала определимся, что можно считать индикаторной или безиндикаторной торговой системой.Думаю, сразу понятно, что они должны использовать. Но о каких индикаторах идет речь, ведь по сути, все, что трейдер наносит на график, может считаться индикатором., линии, скользящее среднее или Машка, как говорят трейдеры. Так вот, из всего перечисленного, только скользящее среднее это индикатор, с которым система будет считаться именно индикаторной. Уровни ине делают сами по себе торговую систему индикаторной. Разница в том, что скользящее среднее изменяет свои показания с движением цены, а уровни и линии статичны, как бы цена не менялась, они останутся там, куда их нанес трейдер. Самые различные сочетания всех этих Стохастиков, РСИ, МАКД и прочая, делает систему торговли индикаторной. Не имеет значения, найдете ли вы, он все равно изменяет показания с движением цены. Причем даже один подобный индикатор уже сделает систему таковой. То есть она никак не будет считаться безиндикаторной, если есть хотя бы один, подобный индикатор. Думаю, определение вполне понятное. Индикаторных систем существует очень много, ведь создано бесконечное число индикаторов, и любое сочетание их может давать новую торговую систему. Причем, не стоит забывать, что постоянно создаются всеи процесс этот бесконечен.Определение, думаю, понятно интуитивно, это торговые системы , в которых не применяется ни одного индикатора, которые я описал выше. На чем же проводят анализ графика последователи таких торговых систем, приведу примеры. Так называемый,Этим видом анализа увлекаюсь я сам, потому о нем говорить могу много, но тема у нас посвящена не ему, потому опишу кратко. Кому интересно узнать больше, заходите в мой форекс блог , там много чего есть интересного об этом виде анализа. Используя системы, основанные на этом виде анализа, трейдер наносит на график уровни поддержки и сопротивления, они могут быть как горизонтальные, так и наклонные и уже по ним решает, где и в какую сторону ему открывать Трендовые линии показывают направление тренда, параллельные каналы цель по сделке , ну и так далее.Так называемый Прайс экшн. Трейдер просто смотрит на то, как закрываются свечи и уже на основе этого принимает торговые решения. Имеет значение все, с какими хвостами закрываются свечи, величина тела, размер свечи по сравнению с предыдущей. В общем, желающих познакомиться ближе со свечным анализом, я отсылаю к литературе, ее достаточно в сети. Могу сказать, что вид анализа этот довольно эффективен. Я видел, как трейдеры открывали очень успешные сделки по свечным комбинациям. Часто, последователи этого анализа, строят графические уровни, чтобы оценить, какая у них появляется свечная комбинация. Все это можно назвать,Трейдеры наносят разметки, согласно волновой теории Эллиота и уже на основе их решают, куда открывать сделки. Безиндикаторных методов больше, к ним можно отнести торговлю по теории Ганна, например, но все описывать возможности, все равно нет.Вопрос, что лучше, скорее риторический, во всяком случае, как и писал,, возможно, вы поможете ответить на него, будет интересно почитать.Для начала о безиндикаторных системах, они, на мой взгляд, более точны, то есть меньше у них ложных сигналов, лучше соотношение стоп профит, позволяют более гибко провести анализ ситуации. Но в этом и их недостаток, как это не парадоксально звучит. Все дело в том, что вся эта точность очень зависит от опыта. Анализ ситуации, проводимой этими торговыми системами, во многом субъективен и зависит от личной оценки трейдера. Выбрать нужный экстремум, для построения уровня, например, различить свечную комбинацию. На форуме, среди трейдеров, часто возникают споры, кто более верно построил параллельный канал, треугольник, сделал волновую разметку. Это значит, что однозначных сигналов от этих систем получить сложно. Хотя, на рынке вообще нет ничего однозначного, если уж быть справедливым.Как вы догадываетесь, в индикаторных системах все наоборот, они далеко не всегда отличаются точностью, потому что сигналы их, которые чаще основаны на средних показаниях цены, рассчитаны на общие, похожие ситуации, а не на конкретно эту. Но сигналы эти, однозначны, различить их может любой новичок. Ну, тут все просто, пересекла линиянекий уровень, например, открывается сделка, при этом, понятно, никаких двояких толкований быть не может. Эти системы значительно проще в работе. Еще, важное, на мой взгляд, преимущество, такие системы торговли значительно уменьшают влияние на результаты торговли, эмоций трейдера. Ну, у него нет лишних сомнений, верно ли он построил канал или сделал волновую разметку, когда уже открыта сделка. Еще одно, очень большое преимущество, на индикаторных торговых системах проще создавать. Есть строгий алгоритм, задал его, и он торгует по нему. Автоматизировать безиндикаторные системы торговли практически невозможно.Вот где то такое у меня мнение по этому вопросу, но я знаю, что дискуссии между сторонниками обоих методов, бывают весьма жаркие, потому, думаю, мое мнение в этой теме далеко не последнее. Как бы там ни было, интересно почитать мнение других трейдеров,Автор: zaharik1404Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU

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