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klevoe-mesto.biz - Клевое Место

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 14:42
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,865
Благодарностей: 99
УГ: 6
КП: 0.049
klevoe-mesto.biz - Клевое Место

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 09.05.2017




Цитата:
«Клевое Место» — многопользовательская экономическая онлайн стратегия, виртуальный симулятор фермерского хозяйства. Она воспроизводит взаимосвязи людей и процессы реального фермерского хозяйства. Игроки могут заниматься сельскохозяйственной деятельностью, торговлей продуктами и многим другим, при этом зарабатывать реальные деньги. На протяжении развития становится доступно все больше новых возможностей, при правильном использовании которых, фермер сможет получить увеличение дохода. Гарантированная выплата по первому требованию! Многие фермеры уже успешно развились, создали огромные хозяйства, получив, кроме увлекательного хобби, хороший доход, что позволяет уделять больше времени своей семье, друзьям, и любимым занятиям. К игре присоединяется все больше поклонников, каждый день появляются новые фермеры.

Об игре:

После регистрации мы Вам предоставляем 1 водоем леща и 1 поле бесплатно.Также мы вам начислили 50 ед. энергии и 2000 ед. удобрений Также доступно к покупке еще 8 полей.
В игре присутствует опыт и энергия.
За различные действия у вас растет опыт и тратится энергия.
С ростом опыта вы переходите на следующий уровень.
С каждым новым уровнем дается возможность приобретения 9 полей. Стоимость 1 поля - 2 таллера.
С каждым новым уровнем у вас появляется возможность как увеличения количества водоемов одного типа, так и приобретения новых типов водоемов, также на определенных уровнях у вас появятся булочная, кормовой завод,мельницы, фабрики, пекарня.

На полях вы будете заниматься выращиванием различных злаков, которые вам понадобятся для приготовления корма для всех видов рыб. За посев злаков у вас списывается энергия, списывается удобрение. После посева вы соберете намного больше злаков, чем посеяли.!!!


На водоемах вы будете выращивать различные виды рыб, которые будете продавать в зоомагазин.Доступность различных типов водоемов зависит от уровня.
За кормление и сбор рыб начисляется опыт и списывается энергия. Пополнить энергию можно в закусочной. В закусочной продаются рыбные зразы, роллы с красной икрой и черной икрой. После покупки этих блюд их необходимо покушать и этим восполняется энергия. Кождое блюдо имеет свою цену и свое количество энергии которая оно восполняет.
В зоомагазине вы приобретаете мальков, запускаете в водоем, кормите его и он размножается и через 11 часов и вы собираете взрослую рыбу.
Срок жизни малька 60 сборов, после чего он погибает и вам необходимо купить новых мальков.


В игре будут присутствовать следующие производства

- мельницы (перерабатывают леща в рыбную муку)
- фабрики рыбного фарша (перерабатывают язя в фарш)
- фабрики красной икры (перерабатывают лосося в красную икру)
- фабрики черной икры (перерабатывают осетра в черную икру)
- фабрики жира (перерабатывают сома в жир)

Продукцию с фабрик вы можете продавать на фермерском рынке, исключение составляет жир, который выставляется только на биржу.

Биржа - здесь идет торговля между игроками.На биржу выставляется все виды рыб и продукция с фабрик и мельниц.
Стоит подчеркнуть, что при продаже в зоомагазин и рынок комиссия составляет 10%, а при выставлении на биржу - 5%.
В игре будут присутствовать некоторые ограничения по продажам, в зависимости от уровня, поэтому вам необходимо будет либо перерабатывать свою продукцию, либо выставлять ее на биржу
С целью развития вашей фермы для игроков 1-4 уровня корм леща продается в зоомагазине, начиная с 5 уровня вам придется готовить корм самому. Поэтому мы вам советуем начиная с 1-го уровня запасаться злаками.
Для приготовления корма мы вам предоставляем булочную и кормовой завод.
Начиная с 30 уровня у вас появится пекарня, где вы будете готовить блюда дающие энергию, которые выставляются в закусочную, где ее будут покупать другие игроки.

!!!ВНИМАНИЕ!!! Свои блюда использовать нельзя, их можно выставить только на продажу, а для пополнения энергии необходимо купить в закусочной блюда из очереди.

Игровая валюта - Таллер, курс 1 таллера равен 1 российскому рублю. ​Минимальная сумма пополнения всего 1 таллер, минимальной суммы вывода нет.

Бонусы:


При первом пополнении +20%
После регистрации мы Вам предоставляем 1 водоем леща и 1 поле бесплатно.Также мы вам начислили 50 ед. энергии и 2000 ед. удобрений.


Реферальная программа:


Пассивный доход от рефералов составляет 5%от каждого пополнения и идет на баланс вывода.


Платежные системы:


Payeer


Мой вклад:


__________________
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