Torrey Pines Investment запускает фонд на сумму $60 миллионов

Torrey Pines Investment, расположенная в Сан-Диего (Калифорния, США) инвестиционная компания, специализирующаяся на финансировании наук о жизни, создала фонд на 60 миллионов долларов.
Фонд TealTech будет финансировать инновационные стартапы в таких областях, как диагностика и лечение в пунктах оказания медицинской помощи, новые организационные и финансовые модели предоставления медицинских услуг, в том числе услуги по месту жительства и виртуальная помощь, а также системы искусственного интеллекта и глубинного обучения в области здравоохранения.
Torrey Pines Investment и ее партнеры инвестируют до 60 миллионов долларов в течение следующих 5 лет. Первым поддерживаемым стартапом будет TealNet Mobile Medical Office, платформа для быстрой диагностики на клиническом уровне, позволяющая медицинскому сервису обслуживать пациента на дому, а не только в кабинете врача. Пациент сможет получить медицинскую помощь дома, не испытывая дискомфорта от поездки к врачу, лабораторные тесты будут проведены на месте и результаты будут готовы через 15 минут, врач учтет мнение пациента, будут предоставлены устройства для самостоятельного и удаленного мониторинга, обеспечен безопасный чат с врачом. Для организаций здравоохранения такая система поможет расширить область работы, а для индивидуальных врачей подходит практически идеально.
Основанная в 2002 году и возглавляемая Николаем Савчуком, являющимся управляющим партнером, Torrey Pines Investment финансирует проекты на ранней стадии развития, основанные партнерами, работающими в области фармацевтики и биотехнологий. Стартапы, имеющие интересные наработки в сфере неврологии, онкологии и вирусологии, финансируются с целью коммерциализации и успешного выхода на рынок их продукции. Поддерживаемые проекты смогут воспользоваться знаниями, сетью отраслевых и финансовых контактов, а также аффилированными ресурсами в разработке и реализации их бизнес-стратегии. Torrey Pines Investment рассчитывает на возврат инвестиций в течение 3-5 лет.
Среди портфельных компаний Torrey Pines Investment можно выделить Vaxxas, AllaChem, Afraxis, Avineuro и Avelas Biosciences.
Уникальность
Специально для mmgp.ru