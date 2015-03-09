Tiqets привлекает $17 млн для своей платформы продажи билетов

Голландский тикет-стартап Tiqets привлек 17 миллионов долларов от консорциума инвесторов, возглавляемого HPE Growth Capital. Инвестиции будут использоваться компанией для расширения в глобальном масштабе и повышения доступности культуры и развлечений для масс.
С момента основания в 2014 году компания Tiqets выросла экспоненциально. В ее состав входят 75 сотрудников, а кроме головного офиса в Амстердаме работают команды в Нью-Йорке, Париже, Барселоне, Вене и Риме. Этот рост привел к тому, что молодая компания два года подряд удостаивалась награды Dutch Tech5 - награды для наиболее быстро растущих технологических компаний Европы.
Технология Tiqets позволяет потребителям использовать свои смартфоны для покупки входных билетов в музеи и развлекательные центры. Покупатели могут затем воспользоваться приобретенными билетами всего через несколько секунд после покупки, не имея необходимости стоять в очереди у входа. Миллионы людей из более чем 150 стран уже используют эту услугу.
Генеральный директор Tiqets Лук Элзинга заявил: "Наша уникальная технология - это прямой отклик на потребительский спрос на билеты в музеи или достопримечательности как на родине, так и за рубежом. Наши клиенты любят удобство мгновенной доставки без необходимости печатать что-либо. Наши инвесторы тоже это заметили. Мы очень довольны инвестициями, проводимыми HPE Growth Capital, которые предоставят Tiqets необходимые ресурсы для продолжения роста, поэтому мы можем подключать новые города, расширять нашу партнерскую сеть и укреплять свои лидирующие позиции на рынке".
Tiqets также становится все более актуальным маркетинговым каналом для музеев и достопримечательностей по всему миру, потому что веб-сайт и приложение теперь доступны на семи языках. Кроме того, эта технология используется сотнями туристических компаний, а также влиятельными блогами и гостиничными сетями. Tiqets объединяет большую группу посетителей, помогает своим партнерам, обмениваясь маркетинговой информацией, а также помогает в распределении посетителей в течение дня.
Специально для mmgp.ru
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