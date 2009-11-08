В Интернет-ассоциации назвали сумму, необходимую для блокирования сайтов

Для полного блокирования российских сайтов Украине нужно около двух лет и $1.000.000.000 (26.433.400.000 грн.)
Такое заявление сделал глава правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. Он отметил, что вероятнее всего блокировать будут не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях.
Федиенко добавил: «Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как ВКонтакте, а к другим платформам, которые находились в этой системе».
Также, глава интернет-ассоциации отметил, что блокировку можно будет обойти.
Источник: https://donpress.com/news/17-05-2017...ovaniya-saytov