Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,971 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Интернет-ассоциации назвали сумму, необходимую для блокирования сайтов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:21
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,950
Благодарностей: 1,500
УГ: 24
КП: 0.176
подарки
награды Волшебный горшочек 
В Интернет-ассоциации назвали сумму, необходимую для блокирования сайтов

Для полного блокирования российских сайтов Украине нужно около двух лет и $1.000.000.000 (26.433.400.000 грн.)

Такое заявление сделал глава правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко. Он отметил, что вероятнее всего блокировать будут не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях.

Федиенко добавил: «Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как ВКонтакте, а к другим платформам, которые находились в этой системе».

Также, глава интернет-ассоциации отметил, что блокировку можно будет обойти.

Источник: https://donpress.com/news/17-05-2017...ovaniya-saytov
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
Выгодный обмен
Denver10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Роскосмосе назвали сумму, на которую был застрахован упавший «Прогресс» UNTRUSTED Политика и экономика 7 04.12.2016 09:03
США впервые за 40 лет назвали сумму долга перед Саудовской Аравией назаревич Новости в мире финансов и инвестиций 12 17.05.2016 21:58
Создание персональных сайтов, интернет-магазинов,сайтов визиток и т.д. Марсель Шарафиев Разработка сайтов 1 03.08.2015 15:51
Создание сайтов: cайт-визитка, корпоративный сайт, интернет-магазин, интернет-портал Вячеслав Шаповалов Разработка сайтов 0 20.06.2011 10:20
Придумаю идею вашего интернет-бизнеса + бизнес-план. Найду необходимую информацию. Daniv Другая работа/сервис 5 08.11.2009 01:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pilot10
IBM и Саннадзор США договорились хранить медицинские данные в блокчейне
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар volodole
union-group.org - Union Group
От volodole в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Snapik4121
Выбирание хайп скрипта
От Snapik4121 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Узнай лжеца по выражению лица
От Screb в разделе «Непознанное»
Аватар JASumy
ПАММ-счет GRAND:10000874 (ICE FX)
От JASumy в разделе «Молодые ПАММ-счета»
Аватар dengov
Новое дно Силуанова: глава Минфина допустил падение цен на нефть ниже 30 долларов
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,971
Тем
469,908
Сообщений
11,616,338

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube