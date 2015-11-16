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Угроза гниения кабачков на "ферме" заставила новосибирца моментом гасить долги

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#1
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Угроза гниения кабачков на "ферме" заставила новосибирца моментом гасить долги


В Новосибирском районе одноименной области в отделе судебных приставов на контроле находилось дело о взыскании алиментов на содержание малолетнего ребенка. Отец мальчика, на приеме у судебного пристава-исполнителя, безапелляционно заявил, что оплачивать возникшую задолженность не собирается, так как мол де его "бывшая" все деньги тратит только на себя, а ребенку перепадают крохи - так зачем тогда мол и платить?

Конечно, на судебного пристава-исполнителя такие не веские "доводы" отца ребёнка нисколько не подействовали, поскольку никакой юридической силы они не имели, а долги по-любому надо возвращать, что и было доведено до внимания мужчины. Но поскольку он продолжал упорствовать и не думал платить, то пристав была вынуждена обратить меры взыскания на имущество, которое было буквально в его руках и им оказалось iPhone7.

И на поверку оказалось, что этим пристав задела должника "за живое". Должник начал биться чуть ли не в истерике и утверждать, что сейчас его лишают личной жизни. Де мол он только совсем недавно посадил в сети на одном из симуляторов фермы новые грядки кабачков и "урожай" просто сгниёт под корень, если мужчина не успеет вовремя его собрать. Вообщем тогда он может реально "попасть на приличные деньги", а этого ой как не хочется. Айфон ему нужен как воздух в таком случае!

Однако, пристав не согласилась идти на какие-либо уступки и вынесла Постановление об аресте имущества в счет погашения долгов. И буквально через 30 минут должник снова появился в её кабинете и продемонстрировал ей денежные средства в размере более 50 000 рублей и в итоге задолженность по алиментам была погашена, iPhone возвращен хозяину, а "кабачки" спасены.

Но прошло 2 недели и мама ребенка снова набрала судебных приставов по телефону и пожаловалась, что мужчина снова не заплатил вовремя алименты. Строгий пристав снова взялась за дело и в телефонном разговоре с должником предупредила его о скором выходе по адресу группы сотрудников местного отдела ФСПП для оценки имущественного положения мужчины с вероятным арестом его части за образовавшийся долг. Мужчина быстро внял предупреждению, оплатил долг и с квитанцией в руках появился в местном отделе ФСCП через 2 часа, где, кстати, сообщил, что уже официально работает. Информация была принята к сведению и теперь алименты взимаются прямо из его заработной платы, а "большому огороду" ничего теперь совсем не угрожает.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/591c1db80e5ea
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 14:07.
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