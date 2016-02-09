Numerated привлек $9 млн.помочь банкам конкурировать со стартапами по кредитованию
Новый бостонский стартап Numerated Growth Technologies, спин-аут крупнейшего банка Массачусетса Eastern Bank, преследует цель помочь банкам выстоять под усиливающимся натиском стартапов онлайн-кредитования, которые стремительно захватывают мир FinTech.
Для начала компания Numerated Growth Technologies вышла из “скрытого” режима с серьезной поддержкой. В рамках церемонии открытия в среду, стартап сообщил о привлечении $9 млн. в раунде, который возглавляла венчурная фирма Venrock, принадлежащая семье Рокфеллеров и Cultivation Capital FindTech Fund. Участие в раунде финансирования для Numerated также приняли несколько банков, в том числе Eastern Bank, а также венчурные финтех-компании из Бостона Hyperplane и FIS.
«Это один из тех редких примеров, когда банковский и венчурный секторы объединяются в совместном усилии создать компанию» - говорит генеральный директор и основатель Numerated Дэн О'Мэлли. В 2014 году Numerated прошел FinTech-инкубатор Eastern Labs.
Технология Numerated может позволяет обрабатывать банковские кредиты в течение пяти минут полностью от заявки на кредит до выдачи средств, и все это онлайн, без необходимости посещать отделение. Это « кредитование в режиме реального времени» осуществляется за счет использования модели научных данных. В данный момент стартап начал работу с кредитования малого бизнеса, но со временем планирует также задействовать и персональные кредиты.
Программное обеспечение Numerated опирается на опирается на большое количество источников данных для оценки кредитных заявок, это позволяет оценивать риски с большей точностью, чем это делают банковские эксперты. Если приложение Numerated отклоняет заявку, а заявитель хочет оспорить это решение, то банкиры могут пересмотреть источники данных, на которые опирается приложение.
Программное обеспечение стартапа также предоставляет банкам средства автоматизации маркетинга, которые позволят им привлечь потенциальных клиентов посредством электронной почты, прямой почтовой рассылки, сайтов и мобильного банкинга. Например приложение можно настроить так, чтобы оно автоматически еженедельно по электронной почте оповещало каждого клиента, что он имеет право на получение кредита. Приложение также может обнаруживать подходящий для кредитования бизнес отраслям в заданном радиусе от банка. По словам О'Мэлли "Это невероятный таргетинг".
К услугам Numerated уже прибегло несколько клиентов, в том числе сам Eastern и First Federal Lakewood, и почти 100 банков наводили справки о программном обеспечении еще до того, как компания вышла из секретности. Перед тем официальным началом работы стартапа его программу для выдачи кредита опробовал Eastern Bank, выдав кредитов почти на $100 млн.
Стартапу вроде Numerated сейчас есть, где развернуться, поскольку банки сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны онлайн-кредиторов с акцентом на кредиты для малого и среднего бизнеса. Пока онлайн-кредиторы выдают небольшую часть бизнес-кредитов, но согласно оценкам Morgan Stanley их доля на рынке будет ежегодно расти на 47% вплоть до 2020 года.
«Если банки хотят конкурировать с кредитными стартапами им пора вооружиться теми же инструментами, которыми владеют стартапы» - считает О'Мэлли.