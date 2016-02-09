Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На сувениры MMGP не нужно тратить деньги - купите их за поинты
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,971 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Numerated привлек $9 млн.помочь банкам конкурировать со стартапами по кредитованию

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:53
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 816
Благодарностей: 81
УГ: 1
КП: 0.084
подарки
Numerated привлек $9 млн.помочь банкам конкурировать со стартапами по кредитованию
Новый бостонский стартап Numerated Growth Technologies, спин-аут крупнейшего банка Массачусетса Eastern Bank, преследует цель помочь банкам выстоять под усиливающимся натиском стартапов онлайн-кредитования, которые стремительно захватывают мир FinTech.
Для начала компания Numerated Growth Technologies вышла из “скрытого” режима с серьезной поддержкой. В рамках церемонии открытия в среду, стартап сообщил о привлечении $9 млн. в раунде, который возглавляла венчурная фирма Venrock, принадлежащая семье Рокфеллеров и Cultivation Capital FindTech Fund. Участие в раунде финансирования для Numerated также приняли несколько банков, в том числе Eastern Bank, а также венчурные финтех-компании из Бостона Hyperplane и FIS.
«Это один из тех редких примеров, когда банковский и венчурный секторы объединяются в совместном усилии создать компанию» - говорит генеральный директор и основатель Numerated Дэн О'Мэлли. В 2014 году Numerated прошел FinTech-инкубатор Eastern Labs.
Технология Numerated может позволяет обрабатывать банковские кредиты в течение пяти минут полностью от заявки на кредит до выдачи средств, и все это онлайн, без необходимости посещать отделение. Это « кредитование в режиме реального времени» осуществляется за счет использования модели научных данных. В данный момент стартап начал работу с кредитования малого бизнеса, но со временем планирует также задействовать и персональные кредиты.
Программное обеспечение Numerated опирается на опирается на большое количество источников данных для оценки кредитных заявок, это позволяет оценивать риски с большей точностью, чем это делают банковские эксперты. Если приложение Numerated отклоняет заявку, а заявитель хочет оспорить это решение, то банкиры могут пересмотреть источники данных, на которые опирается приложение.
Программное обеспечение стартапа также предоставляет банкам средства автоматизации маркетинга, которые позволят им привлечь потенциальных клиентов посредством электронной почты, прямой почтовой рассылки, сайтов и мобильного банкинга. Например приложение можно настроить так, чтобы оно автоматически еженедельно по электронной почте оповещало каждого клиента, что он имеет право на получение кредита. Приложение также может обнаруживать подходящий для кредитования бизнес отраслям в заданном радиусе от банка. По словам О'Мэлли "Это невероятный таргетинг".
К услугам Numerated уже прибегло несколько клиентов, в том числе сам Eastern и First Federal Lakewood, и почти 100 банков наводили справки о программном обеспечении еще до того, как компания вышла из секретности. Перед тем официальным началом работы стартапа его программу для выдачи кредита опробовал Eastern Bank, выдав кредитов почти на $100 млн.
Стартапу вроде Numerated сейчас есть, где развернуться, поскольку банки сталкиваются с высокой конкуренцией со стороны онлайн-кредиторов с акцентом на кредиты для малого и среднего бизнеса. Пока онлайн-кредиторы выдают небольшую часть бизнес-кредитов, но согласно оценкам Morgan Stanley их доля на рынке будет ежегодно расти на 47% вплоть до 2020 года.
«Если банки хотят конкурировать с кредитными стартапами им пора вооружиться теми же инструментами, которыми владеют стартапы» - считает О'Мэлли.

Переведено специально для форума mmgp: http://bostinno.streetwise.co/2017/0...ed-by-venrock/

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
TTLuck2017 вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Squirrel привлек £585 000, чтобы помочь сэкономить деньги inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 29 13.04.2017 21:44
TargEDys привлек €3.5 миллиона, что помочь регулировать аппетит inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.04.2017 16:55
Стартап Prospa привлек $25 млн. для платформы по онлайн-кредитованию малого бизнеса Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.02.2017 21:57
Стартап Cardlay привлек $4 млн чтобы помочь банкам присоединиться к FinTech-индустрии CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 22.12.2016 00:28
Стартап Aye Finance привлек $10,3 млн для сервиса по кредитованию малого бизнеса CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 13 14.12.2016 18:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет Indikator: 577925 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар dengov
Reuters узнал о подготовке самого дорогого в 2016 году IPO
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар 31583158
ПАММ-счет Goodway (GAINSY)
От 31583158 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар dengov
Apple выпустила бумажную книгу за 20 тысяч рублей
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар SQMonitor
Dowerly - dowerly.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар zoolegri
KL funds - klfunds.com
От zoolegri в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,971
Тем
469,908
Сообщений
11,616,339

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube