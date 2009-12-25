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Одна из крупнейших фондовых бирж Южной Америки задействовала технологию блокчейн

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Одна из крупнейших фондовых бирж Южной Америки задействовала технологию блокчейн
Фондовая биржа Сантьяго запустила совместный с IBM проект по имплементации основанных на технологии блокчейн решений в области ценных бумаг, сообщает CoinDesk.


Новый инструмент поможет фондовым кредиторам, банкам, институциональным инвесторам и регуляторам более эффективно обмениваться информацией. Ожидается, что блокчейн поможет на 40% ускорить время завершения необходимых процессов.

Как почеркнул CIO Фондовой биржи Сантьяго Андрес Арай, речь не идет об использовании технологии для трейдинга – акцент сделан на общем сложном процессе, который поддерживает деятельность вовлеченных в него сторон.

«Две трети дня мы посвящаем подписанию контрактов, добавлению активов, при этом посредникам необходимы залоги. Теперь все это будет размещено в блокчейне и будет управляться разными сторонами», — сказал он.
В ближайших планах биржи создание приватного блокчейна для обмена всей этой информацией, а банки и регуляторы смогут управлять собственными нодами.

Базирующаяся в столице Чили Фондовая биржа Сантьяго является третьей крупнейшей биржей в Южной Америке.

Напомним, в апреле в Бразилии блокчейн-стартапом Ubitquity был запущен пилотный проект по регистрации прав на недвижимость.

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Метки
банк, биржа, инвесторы, кредиторы, технология блокчейн
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