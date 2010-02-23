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Полный список IT-компаний, попавших под санкции: более 80 юрлиц Полный список IT-компаний, попавших под санкции: более 80 юрлиц



15 мая президент Украины подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям в отношении российских компаний и их дочерних предприятий в Украине. Всего в списке 468 юридических лиц, среди которых 81 связаны с IT-сферой. Разного рода ограничения касаются не только популярных соцсетей и порталов Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и сервисов «Яндекса». Под запретом оказался ряд сервисных IT-компаний и интеграторов, производителей и дистрибьюторов ERP, CRM-систем для бизнеса, включая «1С» и «Парус». Редакция AIN.UA приводит полный список попавших под санкции юрлиц IT-сферы.



Для всех юридических лиц санкции состоят из восьми запрещающих пунктов, хотя для некоторых вроде Mail.Ru Group или «Яндекса» есть дополнительные ограничения. У всех IT-компаний, попавших в список, на три года:



Блокируются активы.

Ограничиваются торговые операции.

Вводится запрет на выведение средств за пределы Украины.

Останавливается исполнение экономических и финансовых обязательств.

Ограничивается или прекращается предоставление телеком-услуг и использование сетей общего назначнения.

Запрещаются государственные закупки у юрлиц, в которых есть доля госструктур РФ, или участников санкционного списка.

Прекращается выдача лицензий, разрешений на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения на выдачу наличности по платежным картам, эмитированным иностранными банками.

Запрещается передавать технологии, права на объекты интеллектуальной собственности.



Социальные медиа и порталы



Mail.ru Group

В санкционный список попали российское юрлицо компании ООО «Мэйл.РУ ГРУП» и ее украинская дочка ТОВ «Мейл.РУ Україна» (в списке под номерами 422 и 425). Холдинг Mail.Ru контролирует одноименный портал, почтовый сервис и социальную сеть «Мой мир». Он также занимается дистрибуцией ряда онлайн-игр. Для них действуют все восемь запрещающих пунктов, а от интернет-провайдеров требуется блокировать доступ к главной странице — mail.ru.



«ВКонтакте» и «Одноклассники»

Обе соцсети являются одними из наиболее популярных в Украине и входят в Mail.ru Group. При этом, российское и украинские юрлица «ВКонтакте» внесены в список отдельными пунктами — 423 и 424. Для них ограничения те же, что и для Mail.ru и блокирование доступа к главным страницам соцсетей — vk.com и ok.ru.



«Яндекс»

В санкционном списке российское и украинское юрлица «Яндекса». Их ограничивают по стандартным восьми пунктам. Украинским интернет-провайдерам нужно будет блокировать множество сервисов «Яндекса» на российском домене .ru и украинском .ua, включая и главные страницы Yandex.ru и Yandex.ua. Под блокировку должны попасть сервисы для измерения интернет-аудитории и рекламы:



«Яндекс.Аудитории»

«Яндекс.Метрика»

«Яндекс.Вебмастер»

«Яндекс.Директ»

«Яндекс.Рекламная сеть»

«Яндекс.Статистика»

В списке также популярные порталы «Кинопоиск» и «Авто.ру», которые принадлежат компании. Помимо этого, блокировка ждет и большинство потребительских сервисов:



«Яндекс.Почта»

«Яндекс.Карты»

«Яндекс.Браузер»

Сервис хранения файлов «Яндекс.Диск»

«Яндекс.Календарь»

«Яндекс.Метро»

«Яндекс.Такси» (российский домен)

«Яндекс.Музыка»

«Яндекс.Маркет»

«Яндекс.Новости»

«Яндекс.Недвижимость»

«Яндекс.Переводчик»

«Яндекс.Погода»

«Яндекс.Работа»

«Яндекс.Радио»

«Яндекс.Расписание»

Поиск авиабилетов «Яндекс.Авиабилеты»

Афиша мероприятий «Яндекс.Афиша»

«Яндекс.Деньги»

Видеораздел «Яндекса»

«Яндекс.Время», показывающий время разных часовых поясах

Сервис доставки из интернет-магазинов «Яндекс.Доставка»

«Яндекс.Интернетометр», отображающий данные о браузере и интернет-соединении

Поиск по картинкам «Яндекс»

Платежный сервис «Яндекс.Касса»

«Яндекс.Каталог»

В списке не указан «Яндекс.Навигатор» и не понятна ситуация с «Такси», поскольку указан только российский домен. Однако, оба эти сервиса для работы используют запрещенные «Карты». Учитывая, что работа сервисов «Яндекса» может опираться друг на друга, то блокировка затронет всю экосистему компании.



Антивирусные компании



Антивирусные компании «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб» — старожилы украинского санкционного списка, впервые попавшие в него в 2015 году. В октябре прошлого года санкции для них продлили. А спустя два месяца российская «Лаборатория Касперского» решила ликвидировать дочернюю компанию в Украине. Помимо ранее действовавших ограничений на ведение коммерческой деятельности, в текущем списке провайдеров также обязывают блокировать доступ к главным страницам антивирусных компаний: kaspersky.ru и drweb.ru. Означает ли это, что украинские пользователи с установленным ПО не смогут обновлять антивирусные базы — непонятно.



Продуктовые компании



ABBYY

Впервые в санкционный список попала российская продуктовая компания ABBYY, которая известная словарями Lingvo и продуктом FineReader. Санкции касаются ее российского и украинского юрлица. Последнее было зарегистрировано еще в 1995 году. В Киеве находится офис компании, где работает около 150 сотрудников.



Украинский офис отвечает за всю Восточную и Центральную Европу, Израиль и Турцию. Большинство маркетинговых материалов компании готовятся в Киеве. Из него же ведется прямое общение с локальными партнерами. Введенные ограничения скорее всего не позволят компании продолжать так же вести деятельность в Украине.



Системы для предприятий



«1C»

Многие украинские предприятия и интернет-магазины пользуются продуктами компании «1С»: ERP и CRM-системами и множеством модулей. В санкционном списке оказались как российское и украинские юрлица — ООО «1С» и «1С Мультимедіа Україна», так и различные их дистрибьюторы и представители в Украине: «Єврософтпром», «Скайлайн Софтвер», «Санлайн», «1с-Телур Модуль», «Альфа-Ком Софт», «1С-Рарус Софт Україна», «Перший біт». Запреты действительны три года.



«Парус»

Крупный российский конкурент «1С» — корпорация «Парус» также попала под санкции. Она предоставляет различные системы для управление предприятием, его документооборотом, финансами, активами, логистикой, персоналом. Системы аналогичных направлений есть и для государственных органов.



В санкционном списке значится 26 юрлиц, связанных с «Парус»: российское ООО «Корпорация «Парус», представительства в Украине «Парус- Спецпроект», «Парус-2», «Парус-Бюджет», «Парус-Україна», «Парус-Впровадження», «Парус-Місто», «Парус-Захід», «Парус-Прикарпаття», «Парус-Тернопіль», «Парус-Дніпро», «Парус-Донбас», «Парус-Запоріжжя», «Парус-Харків», «ЦИТ «Парус-Плюс», «Парус-1», «Парус-Десна», «Парус-Житомир», «Парус-Рівне», «Центр інформаційних технологій «Парус-Единение», «Донбас-Бюджет», «Парус-Кіровоград», «Южний Парус», «Парус-Таврія», «Харків-Бюджет», «Парус-Лев». Для всех них применяются аналогичные «1С» санкции сроком на три года.



«Галактика», «Летограф», «Корус Консалтинг СНГ»

В списке оказались еще две российские продуктовые компании, которые работают в сфере систем для предприятий. Санкции введены для российского и украинского юрлиц корпорации «Галактика» — ЗАО «Галактика Центр» и ООО «Корпорація Галактика Київ». Эта компания занимается разработкой одноименной ERP-системы.



Компания «Летограф» разрабатывает продукты в сфере управления документами и автоматизации бизнес-процессов. Ее российское юрлицо «Летограф ИТ Консалтинг И Услуги» и украинское представительство «Летограф Іт Консалтинг І Послуги Україна» также затронут санкции.



«Корус Консалтинг СНГ» работает в сфере электронного документооборота и входит в группу компаний «Сбербанка». Среди клиентов российского подразделения многие крупные ритейлеры, включая «Ашан», METRO, BILLA.



Все три компании ждут общие для большинства участников списка восемь ограничений на ведение деятельности в Украине сроком на три года.



IT-консалтинг, интеграция и разработка



Из сферы IT-консалтинг, интеграции решений и разработки под санкциями оказались 14 компаний. В указе президента их юридические лица идут стройным рядом от номера 281 до 309. Санкции для них аналогичные «1С».



Среди IT-интеграторов: «Ай-Теко Проекты» и дочерняя «Ай- Теко Україна», «Софтлайн Груп» и «Софтлайн Груп «Україна», «НВО «ЕДД» и юридических лица «Энвижн Груп» (принадлежит АФК «Система», владельцу оператора МТС) — «Энвижн-Украина», «Энвижн-Холдинг» и «Энвижн-Активы».



Из сферы IT-консалтинга санкции затронули следующие компании: ООО «Документ Менеджмент», «НТК Консалтинг», «Оптима-Україна», «Астерос Україна», «Ефективні рішення Суми», «Інталєв Україна», «Сапран Україна», «Сапран Груп», «Мастердата Україна», «Мастердата», «Монт УА», «Монт», «Аскон — КР», «Аскон».



ГИС-системы



В списке есть три украинских юрлица компаний, которые занимаются различными геоинформаицонными системами: «ГІСІНФО», «НВП Енертех» и «Политерм». Для них все те же запрещающих восемь пунктов.



источник - ain.ua

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