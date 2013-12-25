Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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DirectCapital - directcapital.pro

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Старый Сегодня, 12:42
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,140
Благодарностей: 698
Записей в блоге: 4
УГ: 20
КП: 0.231
подарки
DirectCapital - directcapital.pro
Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!






Старт проекта: 18.04.17




DIRECTCAPITAL – это стремительно развивающаяся компания, во главе успешной команды из трех профессиональных трейдеров: Алексея Романова, Михаила Тимченка и Андрея Фридмана. Компания была учреждена в 2014 году, за нами 10 лет блестящей репутации в биржевой сфере. Все это время мы накапливали громадный опыт и на данный момент наша компания обладает капиталом, который превышает порог в $70.000, и судя по перспективам эта сумма будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Конечно, это все получилось не сразу, прежде чем достичь таких успехов, команда прошла длинный тернистый путь проб и ошибок.





Инвестиционные планы:
2.8% ежедневно, депозит на 5 дней. 1-49$
3.7% ежедневно, депозит на 7 дней. 50-199$
4.2% ежедневно, депозит на 13 дней. 200-499$
4.6% ежедневно, депозит на 25 дней. 500-999$
5.1% ежедневно, депозит на 30 дней. 1000-3000$

__________________________


Реф-программа: 5-4-1-1%
Начисление: ежедневно
Оплата: Perfect money, Payeer, AdvCash, Bitcoin
SSL-сертификат: да
Выплаты: ручные





Мой вклад:

Дата операции: 17 Май 2017 09:36
ID операции: 354510327
Тип операции: перевод
Магазин: directcapital.pro
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.96 $
Сумма получения: 100.96 $

Описание счета: Invoice #454, MONITORHYIP
Номер счета в магазине: 454





__________________
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Старый Сегодня, 12:46
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 75
Благодарностей: 5
УГ: 4
КП: 0.000
Re: DirectCapital - directcapital.pro
На самом старте Live Chat оффлайн?
Серьезный подход к бизнесу.
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Старый Сегодня, 12:50
#3
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 4,970
Благодарностей: 1,119
УГ: 2
КП: 0.685
Re: DirectCapital - directcapital.pro
Скрипт без лицухи
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asmith на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:03
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