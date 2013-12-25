DirectCapital - directcapital.pro

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!
Старт проекта: 18.04.17
DIRECTCAPITAL – это стремительно развивающаяся компания, во главе успешной команды из трех профессиональных трейдеров: Алексея Романова, Михаила Тимченка и Андрея Фридмана. Компания была учреждена в 2014 году, за нами 10 лет блестящей репутации в биржевой сфере. Все это время мы накапливали громадный опыт и на данный момент наша компания обладает капиталом, который превышает порог в $70.000, и судя по перспективам эта сумма будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Конечно, это все получилось не сразу, прежде чем достичь таких успехов, команда прошла длинный тернистый путь проб и ошибок.
Инвестиционные планы:
2.8% ежедневно, депозит на 5 дней. 1-49$
3.7% ежедневно, депозит на 7 дней. 50-199$
4.2% ежедневно, депозит на 13 дней. 200-499$
4.6% ежедневно, депозит на 25 дней. 500-999$
5.1% ежедневно, депозит на 30 дней. 1000-3000$
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Реф-программа: 5-4-1-1%
Начисление: ежедневно
Оплата: Perfect money, Payeer, AdvCash, Bitcoin
SSL-сертификат: да
Выплаты: ручные
Мой вклад:
Дата операции: 17 Май 2017 09:36
ID операции: 354510327
Тип операции: перевод
Магазин: directcapital.pro
Статус: выполнен
Сумма списания: 100.96 $
Сумма получения: 100.96 $
Описание счета: Invoice #454, MONITORHYIP
Номер счета в магазине: 454